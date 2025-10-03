Şimşek'ten Yüksek Enflasyon Yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Eylülde gerçekleşen yüksek enflasyon oranının arkasında yatan nedenleri açıklarken, gıda fiyatlarının bu tablo üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bakan Şimşek, enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyonu işaret ettiğini belirtti.

Eylül Enflasyon Verileri

TÜİK, eylül ayında enflasyonun aylık %3,23 ve yıllık %33,29 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bu durum, piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış olarak kaydedildi. Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu gelişmelerin sebeplerine dair detaylı bilgiler verdi.

Gıda Fiyatlarının Etkisi

Şimşek, eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici bir rol oynadığını vurguladı. Özellikle zirai don ve kuraklık gibi iklim koşullarının etkisiyle gıda enflasyonunun, uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu durumun aylık enflasyona 1,1 puan katkı sağladığını belirtti.

Eğitim Harcamalarının Rolü

Okulların açıldığı eylül ayında eğitim grubu ve diğer ilgili kalemlerin, aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğunu da sözlerine ekleyen Şimşek, bu durumun eğitim harcamalarının sezonluk etkilerinden kaynaklandığını açıkladı. Bu veriler, tüketici fiyatlarının artışındaki dönemsel dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendirildi.

Dezenflasyon Beklentileri

Bakan Şimşek, enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyon sürecine işaret ettiğini ifade etti. Dönemsel etkilerin azalması ve uygulanan arz yönlü politikaların, enflasyondaki düşüş eğilimini destekleyeceğine inandığını belirtti. Hükümetin önceliği olarak belirlediği dezenflasyon hedefinin, bu süreçte devam edeceği vurgulandı.

Bu açıklamalar, ekonominin gidişatına dair önemli ipuçları sunarken, piyasalarda da dikkatle takip ediliyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulamaları ve politikaları, önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelede belirleyici bir rol oynamaya devam edecek.