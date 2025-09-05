New York Borsası Yükselişe Geçti, Faiz İndirim Beklentileri Artıyor

New York borsası, ABD'deki istihdam artışının yavaşladığını gösteren verilerin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, zayıf istihdam verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimine gitme ihtimalini artırmasıyla birlikte değer kazandı. Bu durum, yatırımcılar için olumlu bir hava oluşturdu.

Borsa Endekslerindeki Artış

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 45.708,08 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 6.530,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 artışla 21.856,73 puana yükseldi. ABD iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyunca açıklanan veriler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. JOLTS Açık İş Sayısı, ADP Özel Sektör İstihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi veriler, iş gücü piyasasındaki zayıflığın sinyallerini veriyor.

İstihdam Verileri ve Faiz İndirim Beklentileri

Bugün açıklanan veriler, ABD'de tarım dışı istihdamın ağustos ayında yalnızca 22 bin kişi arttığını gösterdi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı da yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Zayıf istihdam verileri, Fed'in 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair beklentileri güçlendirdi. Bunun yanı sıra, bazı analistler, Fed'in bu ay 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirme olasılığını da gündeme getirdi.

Analistlerin Görüşleri

Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha önce yaptığı açıklamalarda, istihdam verilerinin zayıflaması durumunda faiz indirimine gidileceği yönündeki sinyali hatırlatan analistler, ağustos ayı verilerinin bu durumu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Ancak, sonraki faiz indirimlerinin ne hızda ve ne boyutta olacağı konusunda belirsizliklerin sürdüğü ifade ediliyor.

Kurumsal Gelişmeler

Borsa tarafında dikkat çeken bir diğer gelişme ise yarı iletken üreticisi Broadcom'un finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte hisse değerinin yüzde 12'nin üzerinde artış göstermesi oldu. Diğer bir önemli gelişme ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Yönetim Kurulu'nun, CEO Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması halinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir ödeme paketi teklif etmesi sonrası hisselerinin yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmasıyla ilgili. Bu durum, piyasalardaki hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.