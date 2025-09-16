Dolar
Merkez Bankası'ndan Sürpriz Döviz Alım Hamlesi

Merkez Bankası'ndan Sürpriz Döviz Alım Hamlesi

Yayınlanma
14
Merkez Bankası'ndan Sürpriz Döviz Alım Hamlesi
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son iki haftada gerçekleştirdiği 10 milyar dolara yakın döviz satışının ardından yeniden döviz alımına başladığını açıkladı. Bu gelişme, piyasalarda önemli etkilere yol açması beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

Döviz Satışları ve Siyasi Gelişmeler

Merkez Bankası, CHP il yönetiminin mahkeme tarafından görevden alınması ve kayyum atanması gibi siyasi gelişmelerin ardından döviz satışlarına yöneldi. Eylül ayının ilk haftasında 5,5 milyar dolara yakın döviz satışı gerçekleştiren Merkez Bankası, ikinci haftada ise 4 ile 4,5 milyar dolar arasında bir miktar daha döviz sattı. Böylece, eylül ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilen toplam döviz satışı 10 milyar dolara ulaştı.

Reuters'ın Haberi ve Uzman Görüşleri

Reuters haber ajansı, CHP kurultayı davasında duruşmanın ertelenmesi kararının ardından Merkez Bankası'nın döviz alımına geri döndüğünü bildirdi. Uzmanlar, bu stratejinin Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmek ve piyasalarda istikrar sağlamak amacıyla atılan bir adım olduğunu belirtiyor. Bu gelişme, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izleniyor.

Merkez Bankası'nın döviz alımına geçişi, piyasalardaki dalgalanmaların kontrol altına alınmasına yönelik önemli bir strateji olarak görülüyor. Uzmanlar, bu tür adımların, döviz kurlarındaki dalgalanmayı azaltarak ekonomik istikrarı artırabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirme çabaları, ülkenin ekonomik görünümünü olumlu yönde etkileyebilir.

Bu gelişmeler ışığında, döviz piyasasındaki hareketlilik ve Merkez Bankası'nın alım satım stratejileri, önümüzdeki günlerde daha fazla ilgi görmesi beklenen konular arasında yer alıyor. Piyasalardaki belirsizliklerin azalması, yatırımcı güvenini artırabilir ve ekonomik toparlanmaya katkı sağlayabilir.

