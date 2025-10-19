Malatya’da EVTA 4.0 Projesi ile Uluslararası İş Birliği Gerçekleştirildi

Malatya, Erasmus+ KA2 Programı tarafından desteklenen "Elektrikli Araçlar Teknolojisinde 4.0 Standartlarına Göre Yeni Uygulamalar (EVTA 4.0)" projesinin üçüncü ulusötesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Bu önemli toplantı, Türkiye ve Romanya’dan gelen proje ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi ve elektrikli araç teknolojileri alanında uluslararası iş birliğini pekiştirdi.

Toplantının İçeriği ve Katılımcılar

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi'nin koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Türkiye'den Yenilikçi Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (YESKAD) ve Romanya'dan SC Promotor Real Service SRL temsilcileri katıldı. Toplantıda, elektrikli araç teknolojilerine yönelik geliştirilen dört mesleki eğitim modülünün son düzenlemeleri ele alındı. Katılımcılar, ayrıca EVTA 4.0 e-öğrenme platformunun test süreçlerini değerlendirerek projenin nihai çıktıları üzerinde durdular.

Projenin Önemi ve Gelecek Vizyonu

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim, projenin mesleki eğitimde dijital dönüşüm açısından kritik bir adım olduğunu ifade etti. Sevim, "Elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, mesleki eğitimin de kendini yenilemesini zorunlu kılıyor. Bu proje, öğretmen ve öğrencilerimizin geleceğin otomotiv teknolojilerine hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor. Tüm ortaklara özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Bu tür projeler, eğitim kurumlarının müfredatlarını modernize etmesine ve öğrencilere güncel bilgiler sunmasına yardımcı olmaktadır.

EVTA 4.0 projesi, katılımcı ülkelerdeki eğitim sistemleri arasında köprü kurarak, elektrikli araç teknolojilerinin yaygınlaşmasına ve bu alanda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi, proje ortaklarının deneyim ve bilgi paylaşımını artırarak, mesleki eğitimdeki standartların yükselmesine de olanak tanımaktadır.