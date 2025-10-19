Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, bir şüpheli iki kişiyi öldürüp, iki'si polis olmak üzere toplamda yedi kişiyi yaraladı. Olay, şüphelinin gasbettiği bir araçla kaçmaya çalıştığı sırada gerçekleşti. Olayın ardından şüpheli, polis ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada, yaralıların tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Olayın Gelişimi

Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde, 46 AHZ 090 plakalı aracı gasbeden bir şüpheli, aracın sahibini silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin silah seslerini duyarak durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede aracın sahibinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheli, gasbettiği araçla Yenimahalle, Akçay ve İkizçay mahallelerinde bir kişiyi daha silahla öldürüp, toplamda beş kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak üzere sıcak takip başlattı. Edremit ilçe merkezinde gerçekleşen kovalamaca, çatışmaya dönüştü. Bu esnada, iki polis memuru yaralanırken, şüpheli de olay sırasında etkisiz hale getirildi.

Vali Ustaoğlu'nun Açıklamaları

Olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Olay merkezimize gelen ihbar üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etti. Burada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve aracının gasbedildiğini tespit ettik. Ardından şüpheli başka bir yerde bir kişiyi daha öldürdü ve beş kişiyi yaraladı. Yaralıların tedavisi hastanelerde sürüyor," dedi.

Vali Ustaoğlu, yaşanan bu üzücü olayın ardından hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilerken, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Yaralıların Durumu

Yaralıların tedavi süreçleri Edremit Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerde devam ediyor. Vali Ustaoğlu, bu hastaneleri ziyaret ederek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın nedenleri ve detaylarıyla ilgili soruşturma ise sürmekte.