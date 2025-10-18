Hatayspor - Çorumspor Maçı Bilgileri

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında heyecan dorukta. Milli aranın ardından geri dönen ligde, Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Çorum FK'yı konuk edecek. Bu sezon henüz galibiyet elde edemeyen Hatayspor, 3 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Ev sahibi ekip, son 4 maçında galip gelemeyerek sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Diğer yandan, Çorumspor ise elde ettiği 5 galibiyetle ligde 4. sırada bulunuyor ve hedefi mutlak bir zafer ile zirveye tırmanmak. Maç öncesi taraftarların merakla beklediği detaylar arasında Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da yer alıyor.

Hatayspor'un Durumu

Hatayspor, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratmış durumda. Ligde henüz galibiyet alamayan ekip, 3 puanla 19. sırada yer alıyor ve bu durum, taraftarları endişelendiriyor. Özellikle son 3 maçında aldığı yenilgiler, takım üzerinde baskı oluşturmuş durumda. Teknik direktör Hugo Almeida'nın liderliğindeki oyuncular, bu maçı kazanarak hem moral bulmak hem de ligdeki kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. Mersin Stadyumu'ndaki bu karşılaşma, Hatayspor için bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip.

Çorumspor'un Hedefleri

Çorumspor ise ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Elde ettiği 5 galibiyet ile 18 puan toplayarak 4. sıraya yerleşen Çorum FK, bu maçı kazanarak liderlik yarışında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Takım, son 3 maçında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor ve bu karşılamada da aynı ivmeyi sürdürmek istiyor. Teknik ekip, oyuncularının motivasyonunu yüksek tutarak bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Maç Tarihi ve Yayın Bilgileri

Hatayspor - Çorumspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mersin Stadyumu'ndaki bu önemli karşılaşmada, hakem Fatih Tokail düdük çalacak. Tokail'in yardımcı hakemlik görevini Eren Öksüzler ve Egemen Savran üstlenecek. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar için bu karşılaşma, hem takımlarının son durumunu değerlendirmek hem de ligdeki mücadeleyi yakından takip etmek açısından büyük bir fırsat sunuyor.