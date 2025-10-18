Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sanat Dünyasına Veda Etti

Türk sinemasının önemli simalarından biri olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Mimar, oyuncu ve müzisyen olarak tanınan Güzelbeyoğlu, sanat dünyasında derin izler bıraktı. Cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçı dostları, onun sanata olan tutkusunu ve kişiliğini anlatarak kaybının derinliğini vurguladı.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Arif Erkin Güzelbeyoğlu için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda sanatçı ve dostu katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, ünlü oyuncular Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral ve Salih Kalyon gibi isimler, Güzelbeyoğlu’nun son yolculuğunda ona veda etmek için bir araya geldi. Tören, öğle namazının ardından gerçekleştirildi ve katılımcılar, Güzelbeyoğlu’nun yaşamı boyunca sanata olan katkılarını hatırladı.

Sanatçı Dostları Anılarla Yad Etti

Cenaze töreninde söz alan Tülin Oral, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile 40 yıllık bir dostlukları olduğunu belirtti. "Benden iki yaş büyüktü. Çok iyi bir çiftti, hem kendisi hem de eşi sanatçıydı. Arif çok uyumlu bir insandı ve tüm arkadaşlarıyla son derece iyi geçinirdi. Sohbetlerimizde hep mutlu olurdum, onunla konuşmak dünyamı açardı" şeklinde konuştu. Oral, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile birlikte 'Yabancı Damat' dizisinde çalıştıklarını ve bu süreçte çok eğlendiklerini ifade etti.

Çok Yönlü ve Değerli Bir Sanatçı

Sanatçı Salih Kalyon ise, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile Dostlar Tiyatrosu'nda tanıştığını ve onun kurucuları arasında yer aldığını belirtti. Kalyon, "Çok değerli bir mimar ve müzisyen olan Arif, çok yönlü bir sanatçıydı. Onunla birlikte 'Zemberek' adlı oyunda rol aldım ve 'Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı. Bugün aramızdan ayrıldı, ruhu şad olsun" dedi. Güzelbeyoğlu'nun sanata olan katkıları ve çok yönlülüğü, onu Türk sanat dünyasında özel bir konuma taşıdı.