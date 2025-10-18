Melek Mosso Neden Boşandı? Serkan Sağdıç ile Ayrılığın Perde Arkası

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu eşi Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Sessiz bir şekilde gerçekleşen bu boşanma, sosyal medyada geniş yankılar uyandırdı. Peki, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç arasındaki ayrılığın ardındaki sebepler neler? İşte mahkeme detayları ve çiftin medeni ayrılığının arka planı.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Anlaşmalı Olarak Boşandı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın evliliklerini karşılıklı anlaşma ile sonlandırdıkları resmi olarak kayıtlara geçti. Mahkeme sırasında her iki tarafa da “Boşanmak istiyor musunuz?” sorusu yöneltildi ve her iki taraf da “Evet” yanıtını verdi. Boşanma kararı, bu kısa sürede kesinleşti. Çift, boşanma sürecinde nafaka, tazminat veya mal paylaşımı gibi taleplerde bulunmamış olmalarıyla dikkat çekti. Bu durum, magazin dünyasında medeni bir ayrılık örneği olarak değerlendirildi.

Medeni ve Saygılı Bir Ayrılık Yaşandı

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, uzun bir süre boyunca sessizliğini korusa da, yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre ayrılıkları herhangi bir ihanet ya da kriz sonucu değil, farklı yaşam tempoları ve yoğun iş programları nedeniyle gerçekleşti. Mosso'nun sürekli devam eden konser takvimi ve Sağdıç'ın oyunculuk projeleri, çiftin birbirine yeterince zaman ayıramamasına yol açtı. İkili, süreci dostane bir şekilde sonlandırarak, “birbirine saygı duyan iki insan olarak ayrıldık” beyanında bulundu. Bu medeni tutum, magazin basınında “örnek boşanma” olarak yorumlandı.

Melek Mosso Kimdir?

Gerçek adı Melek Davarcı olan Melek Mosso, 1988 yılında Kayseri’de doğmuştur. Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım atan sanatçı, eğitimini Isparta'da tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınarak sahne performanslarına başladı. “Kedi” ve “Vursalar Ölmem” gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mosso, pop, caz ve halk müziği tarzlarını harmanlayarak kendine özgü bir müzikal kimlik oluşturdu. Geniş sahne repertuvarı, güçlü sesi ve enerjik performanslarıyla Türkiye'nin en sevilen kadın sanatçılarından biri haline geldi. Boşanmanın ardından, Melek Mosso'nun müzik kariyerine ara vermediği ve 2025 yılı içinde yeni projeler üzerinde çalıştığı da bilinmektedir.