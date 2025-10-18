Dolar
Haberin Gündemi Teknoloji STM, İlk Yerli İHA/İDA Sistemi ile NATO Tatbikatında Başarı Sağladı

STM, İlk Yerli İHA/İDA Sistemi ile NATO Tatbikatında Başarı Sağladı

14
STM, İlk Yerli İHA/İDA Sistemi ile NATO Tatbikatında Başarı Sağladı
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), yerli üretim müşterek bulut altı İHA/İDA sisteminin NATO tatbikatındaki başarısını duyurdu. Şirket, tatbikat sırasında taktik İHA sistemleriyle yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren bir senaryoyu başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu başarı, STM'nin savunma teknolojileri alanındaki yerli üretim gücünü ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tatbikat Detayları ve Görev Performansı

STM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "İlk yerli müşterek bulut altı İHA/İDA sistemlerimiz NATO tatbikatında görevde. NATO Innovation Continuum 2025 SHINE etkinliğinde, taktik İHA sistemlerimizle yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladık." ifadeleriyle elde edilen başarıya vurgu yapıldı. Tatbikat sırasında Gözcü İHA TOGAN, yüzer mayınları tespit ederek bilgileri MARLİN İDA üzerinden Komuta Kontrol Merkezi'ne aktardı. Merkez, bu bilgileri değerlendirerek KARGU Vurucu İHA'nın mayını imha etmesini sağladı.

Entegre ve Müşterek Kabiliyetler

Bu tatbikat, STM'nin İHA, İDA ve Komuta Kontrol Sistemleri arasındaki entegre ve müşterek kabiliyetlerini NATO sahasında güçlü bir şekilde sergiledi. STM, bu tür tatbikatların, yerli teknolojilerin uluslararası platformda tanıtılması ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi adına kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendine yeterlilik hedefine doğru atılan önemli bir adım olarak kaydediliyor.

NATO tatbikatında elde edilen bu başarı, STM'nin yerli üretim yeteneklerinin ve teknolojik gelişimlerinin uluslararası arenada nasıl etki yaratabileceğini gösteriyor. Şirketin, gelecekte benzer projelerde yer alarak savunma alanındaki katkılarını artırması bekleniyor.

