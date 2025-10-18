Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Güncel Bilgiler

Ziraat Bankası, emekli maaşını bu bankadan almak isteyen veya maaşını Ziraat Bankası'na taşımayı düşünen emekliler için cazip promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler, bankanın sunduğu güncel maaş promosyon tutarlarını merak ederken, 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılması dikkat çekiyor. Bu haberimizde, Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik sunduğu promosyon detaylarını inceleyeceğiz.

Promosyon Tutarları ve Şartları

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan almak isteyen veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapmaktadır. Özellikle, maaşını Ziraat Bankası'na transfer eden emeklilerin, 20.000 TL ve üzerinde maaş alması durumunda en yüksek promosyon tutarı olan 12.000 TL'yi alma imkânı bulunmaktadır. Bu uygulama, emeklilerin bankaya yönelmesini teşvik eden önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sunulan Ekstra Hizmetler

Ziraat Bankası, emeklilere sadece promosyon ödemesiyle değil, aynı zamanda çeşitli avantajlarla da destek vermektedir. Emeklilere, ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, ücretsiz havale ve EFT işlemleri gibi fırsatlar sunulmaktadır. Bu hizmetler, emeklilerin bankacılık işlemlerini daha ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Özellikle, SGK’dan ilk defa emekli maaşı alacak müşterilere bir yıl boyunca ücretsiz HGS etiketi sunulması, bankanın sunduğu avantajlar arasında öne çıkmaktadır.

Başvuru Süreci

Emekliler, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonundan yararlanmak için başvurularını çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Bankanın şubeleri, internet şubesi, Ziraat Mobil uygulaması ve ATM'ler üzerinden başvuru yapmak mümkündür. Ayrıca, SMS ile başvuru yapmak isteyenler, 4757 numarasına "PRO" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak mesaj gönderebilirler. Bu şekilde, müşteri iletişim merkezi tarafından aranarak onay süreçleri tamamlanmaktadır. Detaylı bilgi almak isteyen emekliler, 0850 220 00 00 numaralı müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçebilirler.

Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik sunduğu bu promosyon ve ek hizmetler, emeklilik döneminde finansal rahatlık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu bağlamda, emeklilerin bankanın sunduğu fırsatları değerlendirmesi, ekonomik olarak avantajlı bir seçim olacaktır.