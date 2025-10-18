Dolar
41,9094 %0,52
Euro
48,8706 %0,83
Gram Altın
5.727,34 % -1,65
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Güncel Bilgiler

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Güncel Bilgiler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Güncel Bilgiler
Okunma Süresi: 2 dk

Ziraat Bankası, emekli maaşını bu bankadan almak isteyen veya maaşını Ziraat Bankası'na taşımayı düşünen emekliler için cazip promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler, bankanın sunduğu güncel maaş promosyon tutarlarını merak ederken, 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılması dikkat çekiyor. Bu haberimizde, Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik sunduğu promosyon detaylarını inceleyeceğiz.

Promosyon Tutarları ve Şartları

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan almak isteyen veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapmaktadır. Özellikle, maaşını Ziraat Bankası'na transfer eden emeklilerin, 20.000 TL ve üzerinde maaş alması durumunda en yüksek promosyon tutarı olan 12.000 TL'yi alma imkânı bulunmaktadır. Bu uygulama, emeklilerin bankaya yönelmesini teşvik eden önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sunulan Ekstra Hizmetler

Ziraat Bankası, emeklilere sadece promosyon ödemesiyle değil, aynı zamanda çeşitli avantajlarla da destek vermektedir. Emeklilere, ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, ücretsiz havale ve EFT işlemleri gibi fırsatlar sunulmaktadır. Bu hizmetler, emeklilerin bankacılık işlemlerini daha ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Özellikle, SGK’dan ilk defa emekli maaşı alacak müşterilere bir yıl boyunca ücretsiz HGS etiketi sunulması, bankanın sunduğu avantajlar arasında öne çıkmaktadır.

Başvuru Süreci

Emekliler, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonundan yararlanmak için başvurularını çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Bankanın şubeleri, internet şubesi, Ziraat Mobil uygulaması ve ATM'ler üzerinden başvuru yapmak mümkündür. Ayrıca, SMS ile başvuru yapmak isteyenler, 4757 numarasına "PRO" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak mesaj gönderebilirler. Bu şekilde, müşteri iletişim merkezi tarafından aranarak onay süreçleri tamamlanmaktadır. Detaylı bilgi almak isteyen emekliler, 0850 220 00 00 numaralı müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçebilirler.

Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik sunduğu bu promosyon ve ek hizmetler, emeklilik döneminde finansal rahatlık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu bağlamda, emeklilerin bankanın sunduğu fırsatları değerlendirmesi, ekonomik olarak avantajlı bir seçim olacaktır.

#Bağ-kur
#Galeridetay
#Seohaber
#Ssk
#Ziraat Bankası
#Ziraat Bankası Emekli Promosyon
#Emekli Maaş Promosyon
#Ziraat Bankası Emekli Maaş Promosyon Tutarları
YSK Başkanvekili Özübek: CHP İstanbul İl Kongresi Devam Edecek
YSK Başkanvekili Özübek: CHP İstanbul İl Kongresi Devam Edecek
#Politika / 18 Ekim 2025
Melek Mosso Neden Boşandı? Serkan Sağdıç ile Ayrılığın Perde Arkası
Melek Mosso Neden Boşandı? Serkan Sağdıç ile Ayrılığın Perde Arkası
#Magazin / 18 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de! 2025 Aile Yılı'nda Stratejik Adımlar
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de! 2025 Aile Yılı'nda Stratejik Adımlar
Gündem
Zeynep Sönmez Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Zeynep Sönmez Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Yapay Zekadan En Çok Korkan ve Heyecan Duyan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şaşırttı
Yapay Zekadan En Çok Korkan ve Heyecan Duyan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şaşırttı
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un Diyaloğu Dikkat Çekti
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un Diyaloğu Dikkat Çekti
Petrol Fiyatları 50 Dolar Seviyesine İniyor Mu?
Petrol Fiyatları 50 Dolar Seviyesine İniyor Mu?
Kız Babası Oldu! Ferdi Kadıoğlu’ndan İlk Fotoğraf
Kız Babası Oldu! Ferdi Kadıoğlu’ndan İlk Fotoğraf
KYK Burs/Kredi Sonuçları 2025: Açıklanma Tarihi ve Taahhütname Detayları
KYK Burs/Kredi Sonuçları 2025: Açıklanma Tarihi ve Taahhütname Detayları
Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin 2026 Yılı Yatırım Hedefi 679 Milyar Lira
Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin 2026 Yılı Yatırım Hedefi 679 Milyar Lira
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft