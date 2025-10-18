Ankara'da Mogan Gölü'nde Yelken Etkinliği Gerçekleştirildi

Ankara Yelken Kulübü (AYK), kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Mogan Gölü'nde yelken etkinliği düzenledi. Etkinlik, kulüp üyelerinin yanı sıra basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi ve yelken sporu tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunuldu.

Etkinliğin Detayları ve Katılımcılar

Etkinlik, Mogan Gölü kenarındaki restoranda yapılan bir basın toplantısıyla başladı. Kulüp üyeleri, burada yelkenin önemini ve gelecekteki hedeflerini paylaştı. Toplantının ardından katılımcılar, sporcular ve eğitmenler eşliğinde yelken deneyimi yaşama fırsatı buldular. Mogan Gölü'nde birçok sporcu antrenman yaparak, yelken becerilerini sergiledi. Bu etkinlik, yelken sporunun yaygınlaştırılması için bir fırsat sundu.

AYK'nın Hedefleri ve Yelken Sporunun Ekonomik Katkıları

AYK Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar, kulübün amacının Ankara'da yelken sporuna ilgi duyan herkesin, 7 yaşından 70 yaşına kadar, bu spora kolayca erişebilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Bayraktar, yelken sporunun bahar ve sonbahar aylarında bölgelere ekonomik canlılık getirdiğini vurgulayarak, "Yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli büyük ve doğru yatırımlarla dünya yelken ekonomisinin önemli bir oyuncusu olabiliriz" dedi.

Gelecek Planları ve Uluslararası Yarışlar

Evren Bayraktar, AYK'nın "Bozkırın yelkencileri" olarak bilindiğini ifade ederek, kulübün 25 yıllık geçmişinde Ankara'nın denizcilik kimliğine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. AYK, 18 yaş altı 40 sporcusu, yaklaşık 100 yetişkin sporcusu ve 350'yi aşkın lisanslı sporcusuyla dikkat çeken bir kulüp konumunda. Ankara'nın deniz kıyısı olmayan bir şehir olmasına rağmen, amatör denizcilik belgesi verme konusunda Türkiye'de en fazla başvuruyu alan kulüplerden biri olduğu kaydedildi. Bayraktar, AYK'nın bu yıl Marmaris'te uluslararası bir yat sınıfı yarışı düzenleyeceğini açıkladı. Bu yarışın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda ülkenin ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak amacı taşıdığını vurguladı.

Yelken sporunun global düzeydeki büyüklüğüne dikkat çeken Bayraktar, "Yelkencilik sektörü, yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Biz de bu büyük oyunun bir parçası olmak istiyoruz" diyerek kulübün hedeflerini net bir şekilde ifade etti. Böylelikle, Mogan Gölü'ndeki etkinlik, hem yelken sporunun tanıtımına hem de Ankara'nın denizcilik alanındaki potansiyeline ışık tutmuş oldu.