Spot Piyasada Elektrik Fiyatları (18 Ekim 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından yayımlanan verilere göre, 18 Ekim 2025 tarihinde spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı önemli dalgalanmalar göstermektedir. Gün öncesi piyasada, elektrik fiyatlarının en yüksek 3 bin 400 lira ile 16.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşeceği öngörülürken, en düşük fiyat 12.00’de 356 lira olarak belirlenmiştir. Bu durum, enerji sektöründeki fiyat dalgalanmalarının ve piyasa dinamiklerinin bir yansıması niteliğindedir.

Piyasa Hacmi ve Fiyat Analizi

Bugün, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dün ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 19,2 oranında bir azalma göstererek 1 milyar 401 milyon 127 bin 190 lira olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, piyasa katılımcılarının talep ve arz durumu hakkında endişeler taşıdığına işaret edebilir. Gün öncesi fiyatlama verilerine bakıldığında, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 603 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 634 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir.

Fiyatların Güncel Durumu

Spot piyasada, elektrik fiyatlarının gün içerisinde kaydettiği en yüksek değer, 3 bin 400 lira olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, fiyatların dip noktası ise 1000 lira olarak kayıtlara geçmiştir. Bu veriler, piyasanın öngörülemezliğini ve fiyat dalgalanmalarının doğasında var olan riskleri gözler önüne sermektedir. Elektrik fiyatlarındaki bu değişiklikler, hem tüketicileri hem de üreticileri doğrudan etkilemekte, dolayısıyla enerji yönetimi ve stratejileri açısından önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

Enerji piyasasında fiyatların belirlenmesinde, arz ve talep dengesi, mevsimsel etkiler ve uluslararası enerji fiyatları gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Bu nedenle, piyasa katılımcılarının ve ilgili otoritelerin dikkatli analizler yapması, gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi öngörmelerine yardımcı olabilir.

