Petrol Fiyatları 50 Dolar Seviyesine İniyor Mu?

Citigroup Kıdemli Emtia Stratejisti Eric Lee, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin azalmasının petrol fiyatlarını varil başına 50 dolara kadar düşürebileceğini öngörüyor. Lee, olası bir ateşkesin Rus petrolü üzerindeki baskıyı azaltacağına ve arz fazlasının hızla artmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Beklentileri

Eric Lee, Rusya'nın Ukrayna ile olan çatışmasında tansiyonun düşmesi durumunda petrol fiyatlarının önemli ölçüde gerileyebileceğini vurguladı. Özellikle, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırı riskinin azalması ve Batılı ülkelerin Rus ham petrolü üzerindeki diplomatik baskıyı hafifletmesi, fiyatların hızla düşmesine neden olabilir. Lee, bu senaryonun Citigroup’un "ayı piyasası" tahminlerini hızlandırabileceğini ifade etti. Global gösterge Brent petrolü, bu yıl yaklaşık yüzde 18 değer kaybederek 61 dolara gerilemiş durumda. Analistler, uzun süredir beklenen arz fazlasının bu dönem itibarıyla gerçekleşmeye başladığını belirtiyor.

Ateşkes Çabaları ve Piyasalara Etkisi

ABD’nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerle bir ateşkes sağlama çabaları, piyasalarda dikkatle izleniyor. Eğer başarılı bir diplomatik girişim gerçekleşirse, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik bazı kısıtlamaları gevşetmesi ve Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırılarının durması mümkün hale gelebilir. Böyle bir durumda, petrol fiyatlarında olası bir 10 dolarlık düşüş, ABD kaya petrolü üreticileri için risk oluşturacaktır. Zira bu üreticilerin, sürdürülebilir sondaj faaliyetleri için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyduğu biliniyor.

OPEC'in İlgisi ve Piyasa Dinamikleri

Lee, eğer bu senaryo gerçekleşirse, Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını savunma stratejisinin nasıl şekilleneceğinin belirsiz olduğunu da dile getirdi. "Petrolü dış politika aracı olarak kullanma isteği, bu fiyat seviyelerinde daha yüksek olabilir" diyen Lee, "Eğer fiyat 80 dolarda olsaydı, ABD’nin İran veya Rusya’yı provoke etme isteği daha düşük olurdu. Ancak 60 veya 50 dolar seviyelerinde, Beyaz Saray, fiyatları sarsacak adımlar atma konusunda daha cesur davranabilir" değerlendirmesinde bulundu.