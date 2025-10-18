Yapay Zekadan En Çok Korkan ve Heyecan Duyan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şaşırttı

Pew Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği son anket, dünya genelinde yapay zekaya yönelik endişe ve heyecan seviyelerini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları, farklı ülkelerde bu teknolojiye dair karmaşık duyguların hakim olduğunu gösteriyor. Yapay zeka konusunda hem endişe hem de heyecan duyan katılımcıların oranı yüzde 43 olarak belirlenirken, endişenin heyecandan daha ağır bastığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 34 olarak kaydedildi. Yalnızca heyecan duyanların oranı ise yüzde 16 ile sınırlı kaldı.

Yapay Zekadan En Çok Hangi Ülke Korkuyor?

Anket sonuçlarına göre, yapay zeka konusundaki endişe seviyeleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. ABD ve İtalya, yapay zekaya ilişkin en yüksek endişe seviyelerine sahip ülkeler olarak öne çıkıyor. Her iki ülkede de katılımcıların yarısı, heyecandan ziyade endişeli olduklarını ifade etti. ABD'deki katılımcıların sadece yüzde 10'u tam tersi bir görüşe sahipken, Kanada ise yüzde 9 ile ABD'den daha düşük bir heyecan oranına sahip tek ülke olarak belirlendi. Heyecan duyanların sayısının endişeli olanlardan fazla olduğu sadece iki ülke bulunuyor: İsrail (yüzde 29 heyecan, yüzde 21 endişe) ve Güney Kore (yüzde 22 heyecan, yüzde 16 endişe). Bununla birlikte, hiçbir ülkede her on yetişkinden üçünden fazlasının yapay zeka konusunda heyecanlı olduğunu belirtmemesi dikkate değer bir bulgu olarak öne çıkıyor.

Farkındalık ve Eğitim İlişkisi

Araştırma, yapay zeka farkındalığı ile ülke gelir düzeyi arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Yüksek gelirli ülkelerde yaşayan bireylerin, teknoloji hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyi düşük olanların, yüksek eğitimli bireylere kıyasla yapay zeka hakkında daha fazla endişe taşıdığı belirtiliyor. İnterneti sürekli kullanan kişiler ise yapay zekanın hayatın her alanına girmesi olasılığı karşısında daha heyecanlı olma eğiliminde. Bu durum, dijital okuryazarlığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'de Durum Nasıl?

Pew Araştırma Merkezi'nin araştırmasına göre, Türkiye'de yapay zekadan endişe duyanların oranı yüzde 26 seviyesinde. Katılımcıların yüzde 35'i hem endişeli hem de heyecanlı hissederken, endişe duymayanların oranı ise yüzde 19 olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin bu sıralamada aldığı yer, küresel bağlamda yapay zeka ile ilgili duygu ve düşüncelerin nasıl şekillendiğine dair önemli bir perspektif sunmaktadır. Bu bulgular, Türkiye'de yapay zeka konusundaki farkındalığın ve eğitimin gerekliliğini vurgulamaktadır.