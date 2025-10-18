Dolar
Aile Bakanı Göktaş A Haber'de! 2025 Aile Yılı'nda Stratejik Adımlar

Aile Bakanı Göktaş A Haber’de! 2025 Aile Yılı'nda Stratejik Adımlar

Aile Bakanı Göktaş A Haber’de! 2025 Aile Yılı'nda Stratejik Adımlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'e verdiği özel röportajda, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin arka planını detaylandırdı. Göktaş, Türkiye'nin demografik yapısındaki değişikliklere dikkat çekerek, "Ülkemiz hızla yaşlanıyor ve hane halkı sayısında bir azalma gözlemleniyor" şeklinde konuştu. Bu tespitlerin ışığında, aile yapısının güçlendirilmesi ve aile değerlerinin ön plana çıkarılması amacıyla stratejik adımlar atıldığını vurguladı.

Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı başkanlığında oluşturulan "Nüfus Politikaları Kurulu"nun önemine değinerek, bu kurulun Türkiye'nin gelecekteki nüfus yapısını şekillendirmede kritik rol oynayacağını ifade etti. Nüfusun yaşlanması ve hane halkı sayısındaki azalma gibi sorunlarla başa çıkmak için kurulan bu kurul, çeşitli stratejiler geliştirecek.

Ayrıca, Türkiye'de aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla yeni kurulan "Aile Enstitüsü" hakkında bilgi veren Göktaş, bu enstitünün aile politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir merkez olacağını belirtti. Aile Enstitüsü, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler ve araştırmalar yürütecek.

Stratejik Hedefler ve Beklentiler

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın ilanıyla birlikte, ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan desteklenmesinin amaçlandığını söyledi. Bu bağlamda, aile kurumunu güçlendirmek için çeşitli programlar ve destek mekanizmalarının hayata geçirileceğini belirtti. Göktaş, Türkiye’nin demografik değişimlerine yönelik proaktif bir yaklaşım sergilemek gerektiğini, bu nedenle aile politikalarının yenilikçi ve dinamik bir şekilde ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Aile yapısındaki değişimlerin toplumsal sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Göktaş, bu süreçte tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti. Ailelerin desteklenmesi ve toplumda aile değerlerinin yeniden canlandırılması için atılacak adımların, Türkiye’nin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Göktaş'ın açıklamaları, Türkiye'nin aile yapısını koruma ve güçlendirme adına atacağı adımların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 2025 Aile Yılı'nın hedefleri doğrultusunda atılacak stratejik adımlar, ülkenin demografik değişimleriyle başa çıkmak için büyük bir fırsat sunuyor.

