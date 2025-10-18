Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin 2026 Yılı Yatırım Hedefi 679 Milyar Lira

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2026 yılı için belirlenen toplam yatırım hedefi 679,4 milyar lira olarak belirlendi. Bu yatırımlar, Türkiye'nin ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek. En yüksek yatırım, 332,6 milyar lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılacakken, diğer önemli yatırımlar ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilecek.

Kamu Teşebbüslerinin Yatırım ve Finansman Programı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı, kamu iktisadi teşebbüsleri için 2026 yılına ait genel yatırım ve finansman programını belirledi. Bu kapsamda, KİT'ler, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda verimlilik ve karlılığı artırmaya yönelik tedbirler alacak. Ayrıca, atıl durumdaki gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve üretim için gereken ham maddelerin tedarikine yönelik stratejiler belirlenecek.

Enerji Verimliliği ve Üretim Teknolojileri

Kamu teşebbüslerinin enerji tüketimlerini azaltmak amacıyla enerji yönetimi faaliyetleri ve enerji verimliliği önlemlerine önem verileceği vurgulandı. İşletmeler, piyasa koşullarında kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmetler üretmeyi hedefleyecek. Bu bağlamda, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına da öncelik verilecek. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmesi, bilgi ve iletişim altyapısının gözden geçirilmesi planlanıyor.

Finansal Sürdürülebilirlik ve Borç Yönetimi

Kamu teşebbüsleri, finansal sürdürülebilirlik sağlamak için ticari kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutmak ve mali yükümlülüklerini etkin bir şekilde yönetmekle yükümlü olacak. 2026 yılına dair işletme bütçeleri, 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri, ekonomik program çerçevesinde belirlenerek piyasa koşullarına uygun hale getirilecek.

KİT'lerin 2026 Yılı Yatırım Dağılımı

KİT'lerin 2026 yılı mali hedeflerine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 332,6 milyar lira ile en büyük yatırımı gerçekleştirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 113,1 milyar lira, BOTAŞ ise 67,8 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. Diğer kamu teşebbüslerinin yatırım hedefleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin yatırımı 2,6 milyar lira, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 13 milyar lira, Türkiye Taşkömürü Kurumu 1,15 milyar lira, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 309,5 milyon lira, Elektrik Üretim AŞ 10,6 milyar lira, Türkiye Elektrik İletim AŞ 60,2 milyar lira, Toprak Mahsulleri Ofisi 842 milyon lira, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 99,2 milyon lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1,42 milyar lira, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 650 milyon lira, Devlet Malzeme Ofisi 311,5 milyon lira, TCDD Taşımacılık AŞ 38 milyar lira, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi 11,1 milyar lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 21 milyar lira, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3,6 milyar lira, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ 72,7 milyon lira ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ 857,6 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Bu yatırımlar, ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olup, kamu teşebbüslerinin finansal performansını artırmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlamaktadır.