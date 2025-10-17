Zeybek Oynayan Robotlar Bilim Şenliği’nde Yoğun İlgi Gördü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen Bilim Şenliği, bilim ve teknolojinin buluştuğu etkinliklerle dolu bir deneyim sundu. İlk kez TÜBİTAK 4007 desteğiyle düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda başladı ve katılımcılar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe Yoğun Katılım Bekleniyor

Üç gün sürecek olan Bilim Şenliği’nin, yaklaşık 6 bin öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, şenliğin önemine vurgu yaparak, "Alaşehir’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirmek ve onları bilim insanı, sanatçı, mühendis ve yenilikçi bireyler olarak yetiştirmek amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu. Çetinkaya, etkinlikte 41 farklı atölyenin yer aldığını ve bu atölyelerin teknolojiden sanata, doğadan uzaya kadar çeşitli konuları kapsadığını belirtti.

Çeşitli Atölye Çalışmaları ile Öğrenme Fırsatları

Şenlik kapsamında okul öncesi ve lise düzeyindeki öğrenciler, 10-15 kişilik gruplar halinde 30-40 dakika süren atölye çalışmalarına katılma fırsatı buluyor. Atölyeler arasında çömlek yapımı, cam sanatları, ebru, model uçak, drone kullanımı, planetaryum, yapay zeka, robotik, 3D üretim ve kodlama gibi uygulamalı etkinlikler yer alıyor. "Gökyüzüne Yükselen Teknolojiler", "Doğadan Hayata: Biyomimikri", "Planetaryum ile Uzay Keşif Zamanı", "Topraksız Tarım", "Yapay Zekâ Araçları" ve "Camın Büyüsü: Işığın Renklerle Dansı" gibi dikkat çekici başlıklar, öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Açılışta Robotların Performansı

Şenliğin ilgi çeken bölümlerinden biri, açılışta sahne alan Ada isimli robotlar oldu. Zeybek oynayan bu robotlar, etkinliğe katılanların büyük beğenisini kazandı. İzleyiciler, ilk kez gördükleri bu robotlarla fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Robotların zeybek oyunu, hem teknolojinin hem de sanatsal ifadenin bir araya geldiği özgün bir gösteri oldu ve etkinliğin atmosferine renk kattı.

Alaşehir Bilim Şenliği, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunarak, geleceğin bilim insanlarını ve yenilikçi bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyor.