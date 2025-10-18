Dolar
Kız Babası Oldu! Ferdi Kadıoğlu'ndan İlk Fotoğraf

Kız Babası Oldu! Ferdi Kadıoğlu’ndan İlk Fotoğraf

Yayınlanma
14
Kız Babası Oldu! Ferdi Kadıoğlu’ndan İlk Fotoğraf
Okunma Süresi: 2 dk

İngiltere Premier League takımlarından Brighton'ın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, yeni bir yaşam yolculuğuna adım atarak baba olmanın heyecanını yaşıyor. 26 yaşındaki milli oyuncu, nişanlısı Sera Vrij ile birlikte ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çift, bebeklerine Felicia Sofia Kadıoğlu adını vermeyi tercih etti.

Mutluluk Dolu Anlar

Ferdi Kadıoğlu, 11 Haziran 2025'te baba olacağını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Paylaşımında, nişanlısı Sera Vrij ile birlikte kumsalda çektirdikleri fotoğraflarla birlikte, "Bir bebeğimiz olacak! Bu yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" ifadelerine yer vermişti. Bu mesaj, çiftin bu özel dönemine dair umut ve mutluluk dolu bir bakış açısını yansıtıyordu.

Görkemli Bir Evlenme Teklifi

Ferdi Kadıoğlu, Mart ayında Sera Vrij'e muhteşem bir evlenme teklifi gerçekleştirmişti. Bu olay, çiftin ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Şimdi ise baba oldukları bu özel an, onların mutluluklarını daha da pekiştirdi. Sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğrafta, Ferdi Kadıoğlu’nun kızını kucaklayarak gösterdiği sevgi dolu anlar dikkat çekti.

Çiftin Gelecek Planları

Felicia Sofia Kadıoğlu'nun doğumu, Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij için heyecan verici bir başlangıcın habercisi. Bu yeni yaşam tarzı ve ebeveynlik tecrübesi, çiftin ilişkilerini daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Takipçileri, çiftin bu yeni yolculuğunda onlara destek olmakta ve mutluluk dileklerinde bulunmakta. Ferdi Kadıoğlu'nun futbol kariyerindeki başarıları, baba olma rolüyle birlikte daha da farklı bir boyut kazanacak.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in paylaştığı bu özel anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ebeveynlik yolculukları ile ilgili gelişmeler, takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

