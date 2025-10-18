İletişim Başkanı Duran, Milli Sporcu Şahika Ercümen'i Tebrik Etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, milli sporcu Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 107 metre derinliğe inerek kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. Bu başarı, Ercümen'in sporculuk kariyerinin yanı sıra, Gazze halkına yönelik bir dayanışma mesajı taşıması açısından da büyük önem taşıyor.

Dalış Rekoru ve Dayanışma Mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ercümen'in bu anlamlı başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Duran, "Milli sporcumuz Şahika Ercümen, 'Gazze nefes alsın' diyerek değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye ulaşarak dünya rekoru kırdı. Güçlü bir dayanışma örneği olan bu rekor; yalnızca spor tarihine değil, insanlığın vicdanına da yazıldı," ifadelerini kullandı.

Filistinli Kardeşlere Umut Olma

Ercümen'in rekorunun, Filistinli kardeşlerin umuduna nefes olduğunu vurgulayan Duran, "Bu anlamlı başarı dolayısıyla Şahika Ercümen'i yürekten kutluyor, Gazze'nin yeniden yaşamın, umudun ve huzurun rengine kavuşmasını temenni ediyorum," şeklinde devam etti. Bu mesaj, Ercümen'in rekoru kırarken sadece bireysel bir başarıya imza atmadığını, aynı zamanda bir toplumsal dayanışma ve destek çağrısı da yaptığını gösteriyor.

Şahika Ercümen, daha önceki başarılarıyla da dikkat çeken bir sporcu olarak, bu rekoru ile hem kendi kariyerine hem de dünya sporuna önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Dalışın zorluklarını ve tehlikelerini aşarak gösterdiği bu performans, yalnızca bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir rol model olarak da Ercümen'i ön plana çıkarıyor. Bu tür uluslararası başarılar, Türk sporunun global alandaki temsilini güçlendirirken, toplumsal konularda da farkındalık yaratma potansiyeline sahip.