Dolar
41,9094 %0,52
Euro
48,8706 %0,83
Gram Altın
5.727,34 % -1,65
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İletişim Başkanı Duran, Milli Sporcu Şahika Ercümen'i Tebrik Etti

İletişim Başkanı Duran, Milli Sporcu Şahika Ercümen'i Tebrik Etti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İletişim Başkanı Duran, Milli Sporcu Şahika Ercümen'i Tebrik Etti
Okunma Süresi: 2 dk

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, milli sporcu Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 107 metre derinliğe inerek kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. Bu başarı, Ercümen'in sporculuk kariyerinin yanı sıra, Gazze halkına yönelik bir dayanışma mesajı taşıması açısından da büyük önem taşıyor.

Dalış Rekoru ve Dayanışma Mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ercümen'in bu anlamlı başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Duran, "Milli sporcumuz Şahika Ercümen, 'Gazze nefes alsın' diyerek değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye ulaşarak dünya rekoru kırdı. Güçlü bir dayanışma örneği olan bu rekor; yalnızca spor tarihine değil, insanlığın vicdanına da yazıldı," ifadelerini kullandı.

Filistinli Kardeşlere Umut Olma

Ercümen'in rekorunun, Filistinli kardeşlerin umuduna nefes olduğunu vurgulayan Duran, "Bu anlamlı başarı dolayısıyla Şahika Ercümen'i yürekten kutluyor, Gazze'nin yeniden yaşamın, umudun ve huzurun rengine kavuşmasını temenni ediyorum," şeklinde devam etti. Bu mesaj, Ercümen'in rekoru kırarken sadece bireysel bir başarıya imza atmadığını, aynı zamanda bir toplumsal dayanışma ve destek çağrısı da yaptığını gösteriyor.

Şahika Ercümen, daha önceki başarılarıyla da dikkat çeken bir sporcu olarak, bu rekoru ile hem kendi kariyerine hem de dünya sporuna önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Dalışın zorluklarını ve tehlikelerini aşarak gösterdiği bu performans, yalnızca bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir rol model olarak da Ercümen'i ön plana çıkarıyor. Bu tür uluslararası başarılar, Türk sporunun global alandaki temsilini güçlendirirken, toplumsal konularda da farkındalık yaratma potansiyeline sahip.

#Burhanettin Duran
Cengizhan Güngör Kimdir? Yeni AK Parti Muğla İl Başkanı Hakkında Bilgiler
Cengizhan Güngör Kimdir? Yeni AK Parti Muğla İl Başkanı Hakkında Bilgiler
#Gündem / 18 Ekim 2025
Şaban Kayıkçı Neden Gözaltına Alındı? Şaban Kayıkçı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Şaban Kayıkçı Neden Gözaltına Alındı? Şaban Kayıkçı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
#Gündem / 17 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Boyabat'ta Şafak Operasyonu: Cephanelik Ele Geçirildi
Boyabat'ta Şafak Operasyonu: Cephanelik Ele Geçirildi
Gündem
Abdullah Teber Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Abdullah Teber Ne İş Yapıyor?
Abdullah Teber Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Abdullah Teber Ne İş Yapıyor?
DEM'li Sırrı Sakık'ın TBMM'deki Tartışmalı Açıklamaları
DEM'li Sırrı Sakık'ın TBMM'deki Tartışmalı Açıklamaları
Fatih Ürek'in Sağlık Durumunda Umut Verici Gelişme
Fatih Ürek'in Sağlık Durumunda Umut Verici Gelişme
5G İhalesi Gerçekleşti: Hayatımızda Ne Gibi Değişiklikler Olacak?
5G İhalesi Gerçekleşti: Hayatımızda Ne Gibi Değişiklikler Olacak?
Ankara'da Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Artistik Buz Pateni Yarışması Başladı
Ankara'da Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Artistik Buz Pateni Yarışması Başladı
Merkez Bankası, BKM’de Suç Şüphesi Tespit Etti
Merkez Bankası, BKM’de Suç Şüphesi Tespit Etti
Sefo, Kendi Şarkısını Duyunca Bornozuyla Balkona Fırladı
Sefo, Kendi Şarkısını Duyunca Bornozuyla Balkona Fırladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft