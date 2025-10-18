Zeynep Sönmez Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Türk tenisinin yükselen yıldızlarından Zeynep Sönmez, son dönemde uluslararası turnuvalarda gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. WTA sıralamasında ilk 100’e girmeyi başaran genç sporcu, özellikle Grand Slam turnuvalarındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Peki, Zeynep Sönmez kimdir, kaç yaşındadır ve kariyerinde hangi önemli adımları atmıştır?

Zeynep Sönmez'in Biyografisi

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Küçük yaşlarda tenisle tanışan Sönmez, çocukluk döneminden itibaren kortlarda gösterdiği azim ve yetenekle dikkat çekmiştir. Kısa süre içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde önemli turnuvalara katılma fırsatı bulmuştur. 14 Temmuz 2025 itibarıyla, WTA sıralamasında tekler kategorisinde 74. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmiştir. Genç yaşına rağmen WTA Tour’da bir, ITF Kadınlar Turunda ise dört tekler şampiyonluğu kazanarak dikkat çekici bir başarı profili çizmiştir.

Kariyeri ve Önemli Başarıları

Zeynep Sönmez, kariyeri boyunca hızlı bir yükseliş göstermiştir. 2022 yılında Billie Jean King Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Sönmez, turnuvada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile önemli bir başarı elde etmiştir. 2023 sezonunda Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde mücadele ederek Türkiye'yi WTA seviyesinde temsil eden genç yeteneklerden biri olmuştur. 2024 yılı, Sönmez için kariyerinde bir dönüm noktası olmuştur; Avustralya Açık elemelerinde final turuna yükselmiş ve Roland Garros'ta ana tabloya kalmayı başarmıştır. Bu başarıları ona, Grand Slam ana tablosunda yer alan ilk Türk kadın tenisçilerden biri unvanını kazandırmıştır.

Aynı yıl, Wimbledon ve Amerika Açık elemelerinde de etkileyici bir performans sergileyen Sönmez, 2024 yılının sonunda Brisbane International turnuvasında önemli bir galibiyet elde etmiş, ardından WTA 250 Merida Açık'ta ABD'li rakibi Ann Li'yi yenerek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazanmıştır. Bu zafer, onu dünya sıralamasında ilk 100 içine taşımıştır.

Grand Slam Performansları

Zeynep Sönmez, 2025 sezonunda büyük turnuvalarda Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam etmiştir. Avustralya Açık, Wimbledon ve Amerika Açık ana tablolarında yer almış, Wimbledon 2025’te üçüncü tura kadar yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu performansı, onu Türkiye’de kadın tenisinin geleceği olarak konumlandırmıştır. Kort içindeki disiplinli oyun stili ve stratejik yaklaşımı ile dikkat çeken Sönmez, sert, toprak ve çim kortlarda gösterdiği çok yönlü performans sayesinde uluslararası arenada tanınan bir sporcu olmuştur.

Milli Takım ve Gelecek Hedefleri

Zeynep Sönmez, Türkiye Tenis Federasyonu bünyesinde uzun yıllardır milli takım forması giymektedir. 2022 yılındaki Billie Jean King Kupası’ndan bu yana, Türkiye’nin uluslararası arenadaki en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Genç yaşına rağmen kariyerinde istikrarlı bir şekilde ilerlemekte olan Sönmez, bireysel ve milli takım düzeyinde daha büyük hedeflere odaklanmaktadır. Kısa vadede WTA ilk 50 hedefine ulaşmayı hedefleyen sporcu, uzun vadede Grand Slam turnuvalarında çeyrek final ve ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Antrenmanlarına yoğun şekilde devam eden Sönmez, oyun tarzını geliştirmek için fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa büyük önem vermektedir. Türk tenisinin geleceği olarak gösterilen Zeynep Sönmez, her yıl elde ettiği başarılarla Türkiye'yi dünya tenis haritasında güçlü bir şekilde temsil etmeye devam etmektedir.