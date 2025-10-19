Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i Vefatının 22. Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’i Vefatının 22. Yılında Andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı ve “Bilge Kral” olarak bilinen Aliya İzzetbegoviç’i, vefatının 22. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı. İzzetbegoviç, sadece Bosna-Hersek için değil, tüm İslam dünyası için adalet ve insanlık onurunun simgesi olarak kabul ediliyor.

Erdoğan'ın Anma Mesajı

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan dost ve kardeş Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç’i ebediyete irtihalinin 22’nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, İzzetbegoviç'in anısının yaşatılması ve onun mirasının önemine dikkat çekiyor.

İzzetbegoviç’in Mirası

Aliya İzzetbegoviç, 2003 yılında 78 yaşında hayatını kaybetti. Bosna-Hersek’in bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi olarak bilinen İzzetbegoviç, düşünceleri ve liderliğiyle günümüzde de saygıyla anılmaktadır. Özellikle Bosna Savaşı döneminde sergilediği liderlik, hem Bosna-Hersek halkı hem de uluslararası kamuoyunda derin izler bırakmıştır. İzzetbegoviç’in mirası, adalet arayışı ve insan hakları konusundaki duruşuyla devam etmektedir.

Uluslararası Etkisi

İzzetbegoviç’in etkisi yalnızca Bosna-Hersek sınırlarıyla sınırlı kalmamış, İslam dünyasında da önemli bir figür haline gelmiştir. Liderliği döneminde, İslam coğrafyasında adalet, direniş ve insanlık onurunun savunucusu olarak öne çıkmıştır. Bu nedenle, anma etkinlikleri ve mesajlar, sadece Bosna-Hersek’te değil, birçok ülkede gerçekleştirilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anma mesajı, İzzetbegoviç’in mirasının yaşatılması ve onun değerlerinin günümüzdeki öneminin altını çizmektedir. İzzetbegoviç, barış ve adalet arayışının sembolü olmaya devam ederken, Türk ve Bosnalı halklar arasındaki dostluk bağlarını da pekiştirmektedir.

#Aliya İzzetbegoviç
