Dolar
41,9504 %0,52
Euro
48,9184 %0,83
Gram Altın
5.727,34 % -1,65
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Tarihleri Açıklandı

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Tarihleri Açıklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Tarihleri Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili tercih tarihleri, adaylar tarafından merakla bekleniyordu. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni yayımlandı. Bu kılavuz, öğretmen adaylarına tercih işlemleri ve tarihleri hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Adayların 23 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği sözlü sınav süreci tamamlandıktan sonra, sözlü sınav sonuçları 29 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçlar, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan başarı puanlarına dayanarak belirlendi.

Tercih Başvuru Tarihleri ve Süreci

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, tercih işlemlerini e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte, adayların herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Elektronik ortamda yapılacak tercih işlemleri, adayların kolaylıkla ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlamalarına olanak tanımaktadır.

Atama Tarihleri

Tercih başvurularının ardından atama işlemleri 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, bu tarihten itibaren atanacakları okulları öğrenebilecekler. Sözleşmeli öğretmen atamaları, eğitim alanında önemli bir adım olup, öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Bu süreç, eğitim kalitesini artırmayı hedefleyen bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Öğretmen adaylarının tercih ve atama sürecine ilişkin daha fazla bilgi edinebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ziyaret edilebilir. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, eğitim camiasında önemli bir gelişme olarak ön plana çıkmakta olup, öğretmen adayları için yeni fırsatlar sunmaktadır.

#Atama
#Galeridetay
#Seohaber
#15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması
#15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Tercihleri
#15 Bin Öğretmen Ataması
#15 Bin Öğretmen Tercih Tarihleri
Hatayspor - Çorumspor Maçı Bilgileri
Hatayspor - Çorumspor Maçı Bilgileri
#Gündem / 18 Ekim 2025
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sanat Dünyasına Veda Etti
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sanat Dünyasına Veda Etti
#Magazin / 18 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin İhbarlar 112 Üzerinden Yapılabilecek
Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin İhbarlar 112 Üzerinden Yapılabilecek
Gündem
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Güncel Bilgiler
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Güncel Bilgiler
STM, İlk Yerli İHA/İDA Sistemi ile NATO Tatbikatında Başarı Sağladı
STM, İlk Yerli İHA/İDA Sistemi ile NATO Tatbikatında Başarı Sağladı
Ankara'da Mogan Gölü'nde Yelken Etkinliği Gerçekleştirildi
Ankara'da Mogan Gölü'nde Yelken Etkinliği Gerçekleştirildi
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları (18 Ekim 2025)
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları (18 Ekim 2025)
YSK Başkanvekili Özübek: CHP İstanbul İl Kongresi Devam Edecek
YSK Başkanvekili Özübek: CHP İstanbul İl Kongresi Devam Edecek
Melek Mosso Neden Boşandı? Serkan Sağdıç ile Ayrılığın Perde Arkası
Melek Mosso Neden Boşandı? Serkan Sağdıç ile Ayrılığın Perde Arkası
Yapay Zekadan En Çok Korkan ve Heyecan Duyan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şaşırttı
Yapay Zekadan En Çok Korkan ve Heyecan Duyan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şaşırttı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft