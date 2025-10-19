15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Tarihleri Açıklandı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili tercih tarihleri, adaylar tarafından merakla bekleniyordu. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni yayımlandı. Bu kılavuz, öğretmen adaylarına tercih işlemleri ve tarihleri hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Adayların 23 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği sözlü sınav süreci tamamlandıktan sonra, sözlü sınav sonuçları 29 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçlar, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan başarı puanlarına dayanarak belirlendi.

Tercih Başvuru Tarihleri ve Süreci

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, tercih işlemlerini e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte, adayların herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Elektronik ortamda yapılacak tercih işlemleri, adayların kolaylıkla ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlamalarına olanak tanımaktadır.

Atama Tarihleri

Tercih başvurularının ardından atama işlemleri 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, bu tarihten itibaren atanacakları okulları öğrenebilecekler. Sözleşmeli öğretmen atamaları, eğitim alanında önemli bir adım olup, öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Bu süreç, eğitim kalitesini artırmayı hedefleyen bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Öğretmen adaylarının tercih ve atama sürecine ilişkin daha fazla bilgi edinebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ziyaret edilebilir. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, eğitim camiasında önemli bir gelişme olarak ön plana çıkmakta olup, öğretmen adayları için yeni fırsatlar sunmaktadır.