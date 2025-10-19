AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Atatürk’e ve İstiklal Mücadelemize Dönük Dil Kabul Edilemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) içerisinde gerçekleşen tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu tür eleştirilerin siyasi tartışma ile bir arada düşünülemeyeceğini belirtti.

Siyasi Düşünce ve Zehirli Yaklaşımlar

Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir" diyerek, siyasi tartışmaların sağlıklı bir ortamda yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. "Devletimizin nitelikleri” ve “milletimizin değerleri” üzerinde gerçekleştirilen saldırgan söylem ve eylemlerin, siyasi bir tartışma değil, siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsü olduğunu ifade etti.

Ayrıca, devletin niteliklerini demokrasi karşıtlığı üretmek amacıyla kullananların ve milletin değerlerini fanatizm için istismar edenlerin de benzer şekilde zehirli bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Çelik, "Birbirine zıt görünen tüm bu zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız" dedi.

Tarih ve Siyasi İdeolojiler

Çelik, tarihi olayların bir rövanş ve savaş alanı olarak görülmesinin sağlıklı bir zihniyet ortamı yaratmayacağını, aksine tarihi "travmatik bir siyaset" haline getireceğini belirtti. "Tarih" kavramının fanatik ideolojilerin savaş arenası haline getirilemeyeceğini vurgulayan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine yönelik kullanılan hakaret içeren dilin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. Bu tür zehirli yaklaşımları ve "yalan siyaseti"ni lanetlediklerini söyledi.

Terörle Mücadele ve Ülke İçi Dinamikler

Türkiye’nin terörden tamamen arınması amacıyla yürütülen "terörsüz Türkiye" sürecinin, vatandaşların daha güçlü yarınlara ulaşması ve bölgenin emperyalist vesayetlerden kurtulması için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Çelik, bu sürece yönelik haksız iftira ve ithamları en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti. Ayrıca, terör propagandası yapanların milli birliğe zarar vermek amacıyla gerçekleştirdiği sabotaj girişimlerinin reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Güçlerine Destek ve Kamu Bilinci

Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının, zehirli bir zihniyetin ürünü olduğunu belirten Çelik, bu tür yaklaşımlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik herhangi bir suikast teşebbüsünün beyhude olduğunu ve gereken cevabın hukuk zemininde verileceğini ifade etti.

Çelik, Türkiye’nin "ortak kader" ve "ortak gelecek" bilinci ile ilerlemeye devam ettiğini, yanlış işlere yönelenlerin milletin iradesiyle yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti. Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlarla ilerlediklerini ve bu hedeflerin her bir vatandaşın emeğiyle şekilleneceğini vurguladı. Son olarak, "TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK BAYRAK" ilkesinin Türkiye’nin geleceği için bir pusula olduğunu ifade etti.