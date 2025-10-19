Hamdi Ulukaya Kimdir? Türkiye'nin En Zengin İsimleri Arasında Zirveye Yerleşti

Forbes dergisinin güncel "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Türkiye'nin en zengin ismi değişti. 2023 yılından bu yana listenin zirvesinde bulunan Murat Ülker, yerini Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'ya bıraktı. Bu gelişme, Ulukaya'nın Chobani'ye yaptığı yeni yatırımlarla birlikte net servetinin önemli ölçüde artmasıyla gerçekleşti.

Hamdi Ulukaya'nın Servetindeki Artış

Forbes'un 2025 verilerine göre, Chobani’nin 650 milyon dolarlık yeni yatırım almasının ardından Hamdi Ulukaya'nın net serveti 13,5 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Ulukaya'yı Forbes'un küresel milyarderler sıralamasında 1868. basamaktan 202. sıraya taşıdı. Ulukaya'nın tahmini olarak Chobani'nin yüzde 68'ine sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum, Ulukaya'nın servetinde 11 milyar dolarlık bir artışa yol açarak, daha önce zirvede bulunan Murat Ülker'i geride bırakmasını sağladı.

Chobani'nin Değeri ve Büyüme Süreci

Chobani, ABD merkezli bir yoğurt devi olarak son yatırım turunda elde ettiği 650 milyon dolarlık fon ile toplam değerini 20 milyar dolara çıkardı. Forbes verilerine göre, bu büyüme, Hamdi Ulukaya'nın servetini rekor seviyede artırarak onun Türkiye'nin en zengin ismi olmasına katkı sağladı. Chobani'nin hızlı büyümesi, sağlıklı beslenme trendinin artması ve markanın yenilikçi ürünleri ile doğrudan ilişkilendiriliyor.

Murat Ülker'in Durumu

2023 yılından bu yana Türkiye'nin en zengin kişisi olarak bilinen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in serveti ise yaklaşık 5,4 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu durum, Ülker’i güncel listede ikinci sıraya geriletti. Hamdi Ulukaya'nın yükselişi, Türkiye'deki iş dünyasında dikkat çekici bir değişimi de beraberinde getirmiştir.

Hamdi Ulukaya'nın Gündemdeki Yeri

Hamdi Ulukaya, son dönemde Chobani’nin Fenerbahçe Spor Kulübü ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasıyla Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Bu anlaşma, hem spor hem de iş dünyasında büyük ses getirdi ve Ulukaya'nın adını daha fazla duyurmasına neden oldu.

Hamdi Ulukaya'nın Hayatı ve Kariyeri

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde doğan Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğudur. Eğitimine Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde başlayan Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla ABD’ye gitmiştir. New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldıktan sonra, 2005 yılında kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani'yi kurmuştur. Bugün 53 yaşında olan Ulukaya, hem Türkiye hem de ABD vatandaşı olarak başarılı bir iş insanı kimliği taşımaktadır. Chobani, kısa sürede ABD’nin en çok tercih edilen yoğurt markası haline gelmiştir.