Sahtekarlar 2. Bölüm Ne Zaman? Hangi Kanalda ve Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Sahtekarlar dizisi, ilk bölümüyle sosyal medyada büyük bir yankı uyandırarak en çok aratılan yapımlar arasına girmeyi başardı. İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin 2. bölümü ne zaman yayınlanacak ve hangi kanalda izlenebilecek? Ayrıca, dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte bu soruların yanıtları.

Sahtekarlar 2. Bölüm Özeti

Sahtekarlar dizisinin 2. bölümünde, Kadir’in arkasında bıraktığı gerçeklerin ardından Ertan’ın yaşamı altüst olmuştur. Köklerini ve gerçeğini kaybetmiş olan Ertan, annesini bulmak için kurduğu oyuna devam etmeye karar vermiştir. Bu bölümde, Asya ile Hidayet Bakizade’nin tanışma süreci ön plana çıkmaktadır. Asya, bu önemli görüşmeye hazırlanırken, öngörülemez davranışları her ikisini de tehlikeye sokacak bir durum yaratmaktadır. Asya, Hidayet Bakizade’yi kızı olduğuna ikna edebilecek midir? Ayrıca, Kadir’in hayatını kaybettiği güne dair trafik cezası büyük bir soru işareti doğuracak ve Önder, Ertan’ın bu cezayı öğrenmesini istemeyecektir. Ertan, babasının kaza geçirdiği gün yaşanan gerçekleri öğrenebilecek midir? Taha’nın borcunu ödemek için Ertan ile işbirliği yapan Asya, her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü bir anda Taha’nın açtığı yeni bir belayla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu süreçte, hiç beklemediği birinden yardım eli uzanacaktır. Hidayet, Asya’yı çocuklarıyla tanıştırma konusunda kararlıdır ve bu tanışma yeni sırların açığa çıkmasına ve büyük olayların yaşanmasına zemin hazırlayabilir. Babalarının oyununu çözmeye çalışan Bakizade kardeşler, mücadele etmeye kararlıdır. Koray’ın hamlesi, Ertan ile Asya’nın planlarını etkileyebilir.

Sahtekarlar Oyuncu Kadrosu

Sahtekarlar dizisi, Ay Yapım tarafından üretilmekte olup, senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınmaktadır. Yönetmenlik koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer almaktadır. Dizi, başrollerinde Hilal Altınbilek, Burak Deniz, Haluk Bilginer, Perihan Savaş ve Tamer Levent gibi önemli isimleri barındırmaktadır. Ayrıca, Berk Hakman, Elçin Afacan, Yüsra Geyik, Ersin Arıcı, Can Bartu Arslan, Naz Göktan, Uğur Aslan ve İpek Özağan gibi deneyimli oyuncular da kadroda bulunmaktadır. Bu zengin oyuncu kadrosu, dizinin başarısına katkı sağlamaktadır.

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü, izleyiciler tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Gelişmeler ve yayın tarihleri hakkında daha fazla bilgi, dizinin resmi kanallarından duyurulacaktır.