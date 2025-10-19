Ehliyet Yenileme Sürecinde Son Günler: 31 Ekim 2025 Tarihine Dikkat!

Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi hızla sona yaklaşırken, 31 Ekim 2025 tarihi, bu belgeleri yenilemeyen sürücüler için kritik bir dönüm noktası olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz sayılacağını duyurdu ve vatandaşları işlemlerini zamanında tamamlamaları konusunda uyardı. Bu süreçte, 31 Ekim tarihine kadar eski belgelerini yenilemeyen sürücülerin, ehliyetlerini kullanma haklarını kaybedecekleri belirtildi.

Yenileme Süresinin Uzatılmayacağı Açıklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025 itibarıyla sona ereceği vurgulandı. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ekim ayı itibarıyla yalnızca 43.251 kişinin belgelerini yenilediğini ve hâlâ 1.990.221 kişinin eski tip ehliyet kullandığını açıkladı. Bu durum, vatandaşların yenileme işlemlerini acilen yapmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Yerlikaya, "Sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. 31 Ekim'den sonra indirimli harç değerli kâğıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacak," ifadelerini kullandı.

Ehliyet Yenileme Ücretinde Büyük Artış

Ehliyet yenileme işlemi, 31 Ekim 2025 tarihine kadar yalnızca 15 TL karşılığında gerçekleştirilebilecek. Bu ücret, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payından oluşmaktadır. Ancak, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler için ücret, B sınıfı sürücü belgesi bazında 7.438 TL’ye kadar yükselebilecektir. Uzmanlar, vatandaşların son günlerde yoğunluk yaşamamak için randevularını erkenden almaları gerektiğini belirtiyor.

Ehliyet Yenileme Başvuru Süreci

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşların randevu alması gerekmektedir. Randevu almak için Alo 199 Çağrı Merkezi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması veya “nvi.gov.tr” adresi kullanılabilir. Başvuru süreci şu adımlarla ilerlemektedir: İlk olarak randevu alınmalıdır. Daha sonra gerekli belgeler hazırlanmalıdır; bunlar arasında eski tip sürücü belgesi, yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve 15 TL başvuru ücreti bulunmaktadır. Son olarak, belgelerle birlikte Nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru tamamlanır. Onaylanan başvuruların ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adreslere teslim edilir. Bu süreçte, sürücülere geçici sürücü belgesi verilerek araç kullanma imkânı sağlanır.

Geçerliliği Sona Erecek Ehliyetler ve Cezai Yaptırımlar

31 Ekim 2025 tarihine kadar yenileme işlemini tamamlamayan sürücülerin ehliyetleri geçersiz hale gelecektir. Bu durumda, araç kullanan sürücülere idari para cezası uygulanabileceği hatırlatılmaktadır. Yetkililer, uzun süredir eski tip ehliyetlerini değiştirmeyen vatandaşlara "Son günlere kalmayın" uyarısında bulunarak, işlemlerini zamanında tamamlamalarını öneriyor. Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamak, başvurunun sorunsuz bir şekilde tamamlanması açısından kritik önem taşımaktadır.