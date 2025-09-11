Dolar
41,3004 %0,26
Euro
48,4660 %0,46
Gram Altın
4.817,93 % -0,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi KKM Bakiyelerindeki Düşüş Sürüyor

KKM Bakiyelerindeki Düşüş Sürüyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
KKM Bakiyelerindeki Düşüş Sürüyor
Okunma Süresi: 2 dk

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) son haftada önemli bir azalma yaşadı. Geçtiğimiz hafta, KKM bakiyeleri 29 milyar 251 milyon lira düşerek 368 milyar 47 milyon liraya geriledi. Bu gelişme, bankacılık sektöründeki genel eğilimleri ve ekonomik göstergeleri de etkileyen bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bankacılık Sektöründe Genel Durum

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 5 Eylül haftasında yaklaşık 97 milyar 907 milyon lira artarak 20 trilyon 647 milyar 913 milyon liraya ulaştı. Bu artış, bankaların kredi verme politikalarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan, toplam mevduat da bankalar arası işlem dahil olmak üzere geçen hafta 58 milyar 795 milyon lira artış göstererek 24 trilyon 21 milyar 11 milyon liraya yükseldi.

Tüketici Kredilerinde Artış

Tüketici kredileri de bu dönemde önemli bir artış kaydetti. 5 Eylül itibarıyla tüketici kredilerinin toplam tutarı 11 milyar 360 milyon lira artarak 2 trilyon 517 milyar 435 milyon liraya ulaştı. Bu kredilerin 612 milyar 380 milyon lirası konut, 52 milyar 446 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 852 milyar 610 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, taksitli ticari krediler de 30 milyar 764 milyon lira artışla 3 trilyon 61 milyar 935 milyon liraya yükseldi.

Bireysel Kredi Kartı Alacakları

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, geçtiğimiz hafta yüzde 0,7 oranında artarak 2 trilyon 457 milyar 242 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu alacakların 883 milyar 756 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 573 milyar 486 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor. Bu veriler, tüketici harcamalarının ve borçlanma eğilimlerinin arttığını göstermektedir.

Takipteki Alacaklar ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise 5 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 207 milyon lira artışla 476 milyar 602 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 354 milyar 635 milyon lirasına özel karşılık ayrıldığı belirtilmektedir. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 875 milyon lira artarak 4 trilyon 343 milyar 482 milyon liraya ulaştı. Bu durum, bankaların finansal sağlamlığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

KKM bakiyesindeki düşüş, toplam mevduatın yalnızca yüzde 1,53'ünü oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşulları, KKM'nin gelecekteki seyrini etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

#Bankacılık
#Ekonomi
#Kredi
#Kkm
#Mevduat
#Tükeğici Kredileri
İstanbul'da Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
İstanbul'da Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
#Gündem / 11 Eylül 2025
Üniversite Mazeretli Kayıt Tarihleri: 2025 Mazeretli Kayıtları Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
Üniversite Mazeretli Kayıt Tarihleri: 2025 Mazeretli Kayıtları Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
#Gündem / 11 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
İnşaat Malzemesi İhracatı 12 Ayda 30,25 Milyar Dolara Ulaştı
İnşaat Malzemesi İhracatı 12 Ayda 30,25 Milyar Dolara Ulaştı
Ekonomi
303 Milyon TL’lik Destek Duyuruldu! Fatura Yardımı İçin Başvurular e-Devlet’te Açıldı
303 Milyon TL’lik Destek Duyuruldu! Fatura Yardımı İçin Başvurular e-Devlet’te Açıldı
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Aşkında Ayrılık Gelişmesi
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Aşkında Ayrılık Gelişmesi
Bursa'da Dolandırıcılığın Eşiğinden Dönüldü
Bursa'da Dolandırıcılığın Eşiğinden Dönüldü
Tolunay Ören Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?
Tolunay Ören Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?
İstanbul Barajlarındaki Son Durum ve Doluluk Oranları
İstanbul Barajlarındaki Son Durum ve Doluluk Oranları
Charlie Kirk Kimdir? Gençlerin Trump'a Oy Vermesini Sağlayan Etkili Figür
Charlie Kirk Kimdir? Gençlerin Trump'a Oy Vermesini Sağlayan Etkili Figür
İOKBS Burs Parası Ne Zaman Yatacak? MEB Takvimi Açıklandı
İOKBS Burs Parası Ne Zaman Yatacak? MEB Takvimi Açıklandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft