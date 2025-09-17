Dolar
Euro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentilerin Altında Kaldı

Euro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentilerin Altında Kaldı

Yayınlanma
14
Euro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentilerin Altında Kaldı
Okunma Süresi: 2 dk

Ağustos ayında Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 2,0 artış göstererek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Eurostat verilerine göre, bu durum, yerel ve uluslararası ekonomi çevrelerinde dikkat çekti. Enflasyonun ana bileşenleri arasında hizmetlerin önemli bir katkı sağladığı, enerji kaleminin ise negatif etki yarattığı gözlemleniyor.

Ağustos 2025 Tüfe Verileri

Euro Bölgesi'nde Ağustos 2025 itibarıyla TÜFE, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 oranında artış gösterdi. Bu artış, piyasa analistlerinin tahmin ettiği yüzde 2,1 oranının altında gerçekleşti. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,1 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon verileri, tütün hariç enflasyonun aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,0 seviyesinde olduğunu gösterdi. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Avrupa Birliği Genel Durumu

Ağustos 2025 itibarıyla Avrupa Birliği'nde yıllık enflasyon, yüzde 2,4 seviyesinde sabit kalmış olup, bir yıl önceki oranla değişiklik göstermemiştir. Bu durum, Euro Bölgesi’ndeki enflasyon dinamiklerinin, AB genelindeki enflasyonla paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Enflasyonun Bileşenleri ve Ülke Bazında Değerlendirme

Hizmetler, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyona en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu ve bu alandaki artış, enflasyona +1,44 yüzde puanlık bir katkı sağladı. Bunu gıda, alkol ve tütün ürünleri (+0,62 yüzde puan) ile enerji dışı sanayi ürünleri (+0,18 yüzde puan) izledi. Tam tersine, enerji kalemi enflasyona -0,19 yüzde puanlık bir azalma etkisi yaptı. Ülke bazında en düşük yıllık enflasyon oranları Kıbrıs (yüzde 0,0), Fransa (yüzde 0,8) ve İtalya (yüzde 1,6) olarak kaydedilirken, Romanya (yüzde 8,5), Estonya (yüzde 6,2) ve Hırvatistan (yüzde 4,6) en yüksek oranları belirledi.

Ağustos ayı verileri, enflasyonun Euro Bölgesi genelinde farklılık gösterdiğini ve bazı ülkelerde enflasyonun yükseldiğini, bazı ülkelerde ise sabit kaldığını ortaya koymaktadır. Temmuz 2025’e kıyasla dokuz ülkede enflasyon düşerken, dört ülkede sabit kalmış ve on dört ülkede artış göstermiştir. Bu durum, Euro Bölgesi’ndeki ekonomik dengenin ve enflasyon dinamiklerinin ne kadar karmaşık bir yapı arz ettiğini göstermektedir.

