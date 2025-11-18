Erzincan'da Ekim Ayı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 82 Bin 645 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı itibarıyla Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısını 82 bin 645 olarak duyurdu. Bu rakam, özellikle yerel ulaşım ve trafik düzenlemeleri açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Ülke genelinde ise Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre %9,1 oranında düştüğü kaydedildi.

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıtların Dağılımı

Ekim ayında Türkiye genelinde toplam 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu taşıtların %49,1'ini otomobiller, %34,5'ini motosikletler, %11,4'ünü kamyonetler, %2,1'ini traktörler, %1,8'ini kamyonlar, %0,7'sini minibüsler, %0,3'ünü otobüsler ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim dönemindeki bu veriler, özellikle otomobil ve motosiklet pazarındaki dinamikleri anlamak açısından önem taşıyor.

Aylık ve Yıllık Değişimler

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre kamyonetlerde %18,3, otomobillerde %9,0, kamyonlarda %7,1 ve traktörlerde %3,9 oranında artış gözlemlenirken, minibüslerde %44,2, motosikletlerde %30,8, otobüslerde %19,0 ve özel amaçlı taşıtlarda %12,0 oranında azalma yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının %14,8 oranında düştüğü belirtildi. Özellikle motosiklet ve traktör kategorilerindeki düşüşler dikkate değer.

Trafiğe Kayıtlı Taşıtların Genel Durumu

Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 193 bin 636 olarak kaydedildi. Bu rakamların %51,6'sını otomobiller, %21,1'ini motosikletler, %14,7'sini kamyonetler, %6,9'unu traktörler, %3,1'ini kamyonlar, %1,6'sını minibüsler, %0,7'sini otobüsler ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Bu veriler, Türkiye'nin motorlu taşıt envanterinin yapısını ve çeşitliliğini göstermektedir.

Taşıt Devir İşlemleri ve Yakıt Türleri

Ekim ayında toplam 981 bin 225 adet taşıtın devri yapıldı. Bu işlemlerin %68,0'ını otomobiller, %14,9'unu kamyonetler, %9,8'ini motosikletler, %3,2'sini traktörler, %1,9'unu kamyonlar, %1,6'sını minibüsler, %0,4'ünü otobüsler ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Ekim döneminde ise toplam 1 milyon 937 bin 161 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin %46,3'ü benzinle, %26,5'i hibritle, %16,9'u elektrikle, %9,1'i dizelle ve %1,2'si LPG ile çalışmaktadır.

Ayrıca, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 adet otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı ise %32,9 dizel, %30,8 benzin, %30,5 LPG, %3,6 hibrit ve %1,9 elektrikli olarak belirlenmiştir. Bu durum, Türkiye'de yakıt türlerine olan talep ve çevresel etkileri hakkında bilgi vermektedir.

Otomobil kayıtlarında en fazla 1300 ve altı silindir hacmine sahip araçların tercih edildiği görülmektedir. Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin %30,0'ı bu kategoriye dahildir. Ayrıca, 351 bin 604 adet otomobilin gri renkte kaydedildiği gözlemlenirken, diğer renklerin dağılımı ise beyaz, siyah, mavi ve yeşil gibi çeşitlilik göstermektedir.