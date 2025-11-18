Dolar
42,3557 %0,23
Euro
49,1157 %0,43
Gram Altın
5.463,98 % -0,59
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Erzincan'da Ekim Ayı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 82 Bin 645 Oldu

Erzincan'da Ekim Ayı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 82 Bin 645 Oldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Erzincan'da Ekim Ayı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 82 Bin 645 Oldu
Okunma Süresi: 3 dk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı itibarıyla Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısını 82 bin 645 olarak duyurdu. Bu rakam, özellikle yerel ulaşım ve trafik düzenlemeleri açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Ülke genelinde ise Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre %9,1 oranında düştüğü kaydedildi.

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıtların Dağılımı

Ekim ayında Türkiye genelinde toplam 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu taşıtların %49,1'ini otomobiller, %34,5'ini motosikletler, %11,4'ünü kamyonetler, %2,1'ini traktörler, %1,8'ini kamyonlar, %0,7'sini minibüsler, %0,3'ünü otobüsler ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim dönemindeki bu veriler, özellikle otomobil ve motosiklet pazarındaki dinamikleri anlamak açısından önem taşıyor.

Aylık ve Yıllık Değişimler

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre kamyonetlerde %18,3, otomobillerde %9,0, kamyonlarda %7,1 ve traktörlerde %3,9 oranında artış gözlemlenirken, minibüslerde %44,2, motosikletlerde %30,8, otobüslerde %19,0 ve özel amaçlı taşıtlarda %12,0 oranında azalma yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının %14,8 oranında düştüğü belirtildi. Özellikle motosiklet ve traktör kategorilerindeki düşüşler dikkate değer.

Trafiğe Kayıtlı Taşıtların Genel Durumu

Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 193 bin 636 olarak kaydedildi. Bu rakamların %51,6'sını otomobiller, %21,1'ini motosikletler, %14,7'sini kamyonetler, %6,9'unu traktörler, %3,1'ini kamyonlar, %1,6'sını minibüsler, %0,7'sini otobüsler ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Bu veriler, Türkiye'nin motorlu taşıt envanterinin yapısını ve çeşitliliğini göstermektedir.

Taşıt Devir İşlemleri ve Yakıt Türleri

Ekim ayında toplam 981 bin 225 adet taşıtın devri yapıldı. Bu işlemlerin %68,0'ını otomobiller, %14,9'unu kamyonetler, %9,8'ini motosikletler, %3,2'sini traktörler, %1,9'unu kamyonlar, %1,6'sını minibüsler, %0,4'ünü otobüsler ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Ekim döneminde ise toplam 1 milyon 937 bin 161 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin %46,3'ü benzinle, %26,5'i hibritle, %16,9'u elektrikle, %9,1'i dizelle ve %1,2'si LPG ile çalışmaktadır.

Ayrıca, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 adet otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı ise %32,9 dizel, %30,8 benzin, %30,5 LPG, %3,6 hibrit ve %1,9 elektrikli olarak belirlenmiştir. Bu durum, Türkiye'de yakıt türlerine olan talep ve çevresel etkileri hakkında bilgi vermektedir.

Otomobil kayıtlarında en fazla 1300 ve altı silindir hacmine sahip araçların tercih edildiği görülmektedir. Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin %30,0'ı bu kategoriye dahildir. Ayrıca, 351 bin 604 adet otomobilin gri renkte kaydedildiği gözlemlenirken, diğer renklerin dağılımı ise beyaz, siyah, mavi ve yeşil gibi çeşitlilik göstermektedir.

#Ekonomi
#Erzincan
#Türkiye
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Ulaşım
#Yerel Haberler
İstanbul’da IŞİD’in Para Hücresi Çökertildi
İstanbul’da IŞİD’in Para Hücresi Çökertildi
#Gündem / 18 Kasım 2025
2026 Dünya Kupası Play-Off Kura Çekimi
2026 Dünya Kupası Play-Off Kura Çekimi
#Gündem / 18 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
TOBB Nefes Kredisi İkinci Paket Başvuruları 19 Kasım’da Başlıyor: Kredi Tutarı, Faiz Oranı ve Geri Ödeme Planı Açıklandı
TOBB Nefes Kredisi İkinci Paket Başvuruları 19 Kasım’da Başlıyor: Kredi Tutarı, Faiz Oranı ve Geri Ödeme Planı Açıklandı
Ekonomi
Bolu'da Sanayi ve Turizm Alanında Önemli Gelişmeler
Bolu'da Sanayi ve Turizm Alanında Önemli Gelişmeler
Ünlü İsim Seren Serengil, Annesi İçin Sağlık Bakanlığı'ndan Yardım İstedi
Ünlü İsim Seren Serengil, Annesi İçin Sağlık Bakanlığı'ndan Yardım İstedi
Yıldız Kenter Kimdir? Usta Tiyatrocu ve Sinema Oyuncusunun Hayatı ve Filmleri
Yıldız Kenter Kimdir? Usta Tiyatrocu ve Sinema Oyuncusunun Hayatı ve Filmleri
Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantıları: 2025-2026 Tarihleri
Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantıları: 2025-2026 Tarihleri
Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 1 Ton 65 Kilogram Esrar Ele Geçirdi
Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 1 Ton 65 Kilogram Esrar Ele Geçirdi
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Süreci Başladı
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Süreci Başladı
18 Kasım 2025 Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizin Gününüz mü? 18 Kasım Burçlara Neler Getiriyor?
18 Kasım 2025 Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizin Gününüz mü? 18 Kasım Burçlara Neler Getiriyor?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft