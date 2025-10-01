Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Başvuruları Başladı

Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, engelli bireyler ve eski hükümlüler için 2025/3. dönem proje başvurularının başladığını duyurdu. Bu projeler, söz konusu grupların istihdama katılımını artırmayı ve iş gücüne entegrasyonlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Proje Başvurularının Kapsamı

Tufan, yaptığı açıklamada, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdama katılımını desteklemek amacıyla hazırlanan 2025/3. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları başladı" ifadelerini kullandı. Projeler, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına olanak tanımanın yanı sıra, mesleki eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine, iş ve işyerine uyumlarını sağlamak için gerekli desteklerin sunulmasına yönelik çeşitli imkanlar sunmaktadır. Ayrıca, iş bulmalarını kolaylaştıracak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteği ve destekli istihdam projeleri için başvurular kabul edilmektedir.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, e-Devlet üzerinden online olarak 24 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecektir. Eski hükümlülerin ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla elden teslim etmeleri gerekmektedir. Tufan, Manisa İŞKUR olarak dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını artırmayı ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlama konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

Bu projelerin, engelli bireyler ve eski hükümlülerin iş hayatına daha aktif bir şekilde katılmalarına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. İŞKUR'un bu girişimi, toplumda istihdam fırsatlarının eşitlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.