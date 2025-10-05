Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Vizyonu ve Gelecek Projeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Samsun Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte, Türkiye'nin enerji vizyonunu ve gelecekteki projelerini paylaştı. Öğrencilerle bir araya gelerek ülkenin enerji ihtiyacı ve bağımsızlığına dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin önümüzdeki 30 yıl içinde üç katına çıkacağını öngördüklerini ifade etti. Bu bağlamda, enerjinin kesintisiz ve uygun fiyatlarla sağlanması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Enerjide Dışa Bağımlılığı Sonlandırma Hedefi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını sağlamak amacıyla attığı adımlara değinerek, "Hedefimiz mutlak suretle enerjide ve madenlerde dışa bağımlılığı bitirmek; ileride enerjide bağımsız bir Türkiye görmek," dedi. Enerjide bağımsızlığın ekonomik bağımsızlık ile doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yapan Bakan, bu hedefe ulaşmak için gerekli projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Akkuyu Nükleer Santrali ve Gelecek Projeleri

Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaat sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, bu projenin ardından Sinop ve Trakya bölgelerinde de nükleer enerji yatırımlarının geleceğini açıkladı. Ayrıca, dünya genelinde önemli gelişmelerin yaşandığı küçük modüler reaktörler konusuna dikkat çekti. Bu tür projelerin, Türkiye'nin enerji üretim kapasitesine önemli katkılarda bulunacağı öngörülüyor.

GENÇLERİ PROJE ÇAĞRILARINA YÖNLENDİRİYOR

Bakan Bayraktar, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) aracılığıyla önümüzdeki günlerde yeni proje çağrıları yapılacağını duyurdu. Genç araştırmacılara bu çağrıları takip etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bakan, TENMAK'ın enerji, nükleer, madenler ve yenilenebilir enerji alanlarında gençlerin projelerine destek olmayı amaçladığını belirtti. Bu çağrıların, mevcut verilerin araştırmalara dönüşmesi ve ülkenin enerji alanındaki hedeflerine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Teşvikler ve Gelecek Planlamaları

Bakan Bayraktar, çeşitli teşvik ve programlarla üretimi artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Gençleri, üniversitedeki kardeşlerimizi destekleyecek bu programları, TENMAK çatısı altında bundan sonra daha yoğun şekilde, önemli bütçelerle artırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Türkiye'nin enerji alanındaki geleceği ve gençlerin bu süreçteki rolü açısından önemli bir perspektif sunuyor.