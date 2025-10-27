Elektrik Üretimi Ağustos Ayında Yüzde 2,8 Arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, 2023 yılının ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında artarak 32 milyon 307 bin megavatsaat seviyesine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Elektrik Piyasası Sektör Raporu", bu artışın arka planındaki dinamikleri ve sektördeki genel durumu detaylandırıyor.

Üretim Kaynaklarının Dağılımı

Ağustos ayında gerçekleşen elektrik üretiminin kaynak dağılımı incelendiğinde, doğal gazın yüzde 27,4 ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. İthal kömür yüzde 22,7, rüzgar yüzde 14,1, hidrolik enerji yüzde 13,9 ve linyit santralleri ise yüzde 11,5 oranında üretim gerçekleştirdi. Bu kaynakların ardından güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil gibi alternatif enerji kaynakları yer alıyor. Türkiye'nin enerji portföyünde yenilenebilir kaynakların da giderek daha fazla yer tutması dikkat çekiyor.

Tüketim Artışı ve Dağılımı

Faturalanan elektrik tüketimi, aynı dönemde yüzde 3,9 artış göstererek 28 milyon 661 bin 392 megavatsaat olarak kaydedildi. Tüketim kaynakları arasında sanayi sektörü yüzde 34 ile en büyük paya sahipken, meskenler yüzde 27,7, kamu ve özel hizmetler ile diğer aboneler ise yüzde 27,2 oranında elektrik tükettiler. Ayrıca, aydınlatmanın payı yüzde 1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,5 olarak belirlendi.

Tüketici Sayısında ve Kurulu Güçte Artış

Ağustos ayında elektrik tüketici sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış göstererek 51 milyon 415 bin 76’ya yükseldi. Bu artış, sanayi tüketicileri arasında yüzde 6, kamu ve özel hizmetler ile diğer tüketicilerde yüzde 2,2, mesken tüketicilerinde yüzde 2, tarımsal faaliyet tüketicilerinde yüzde 2 ve aydınlatma tüketicilerinde de yüzde 1,7 olarak kaydedildi. Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise yüzde 2,2 artarak 98 bin 613 megavat seviyesine ulaştı. Kurulu gücün dağılımında doğal gazın payı yüzde 24,6, barajlı hidroelektrik ise yüzde 24,2 oranında yer alıyor. Rüzgar enerjisi yüzde 13,9, ithal kömür yüzde 10,6 ve linyit santralleri yüzde 10,4 oranında üretim sağlıyor. Diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler ise toplam kurulu gücün kalan kısmını oluşturuyor.