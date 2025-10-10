Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, önemli ekonomik hedeflerin belirlenmesi açısından dikkat çekici bir oturum oldu. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Bu toplantıda, Türkiye'nin ekonomik geleceği ile ilgili önemli stratejiler ve hedefler belirlendi.

Toplantının İçeriği ve Katılımcılar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan gibi önemli isimler katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yeni nesil çalışma modellerine yönelik hazırlıkların son durumu yer aldı. Ayrıca, Eximbank'ın ihracat kredileri üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

Kurulun Hedefleri

Toplantı sonunda Ekonomi Koordinasyon Kurulu, belirledikleri temel hedefleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, "Temel hedeflerimiz; makroekonomik ve finansal istikrarı daha da güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmaktır," denildi. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesiyle dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme sağlanması ve kalıcı refah artışının mümkün olacağı vurgulandı.

İşgücü Piyasasında Gelişmeler

Toplantıda, işgücü piyasasındaki olumlu gelişmelere de değinildi. 28 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranının, işgücü piyasasının geneline yayılması ve işgücüne katılımın artırılması amacıyla yapısal reform adımlarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Bu doğrultuda, beceri uyumunun güçlendirilmesi ve işgücü piyasasında sürdürülebilir bir iyileşme hedefleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun belirlediği hedefler ve stratejiler, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına kritik bir önem taşıyor. Toplantıda alınan kararların, kısa ve uzun vadede ekonomik dinamikler üzerinde etkili olması bekleniyor.