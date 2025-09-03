Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadelede Kararlı Politikalar Devam Edecek

Yıllık Enflasyon Oranı Düşüş Eğiliminde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son 15 aydır kesintisiz bir düşüş gösteren enflasyon oranının %32,95 seviyesine gerilediğini duyurdu. Yılmaz, bu olumlu gelişmenin, Orta Vadeli Program çerçevesinde yürütülecek kararlı ve koordineli politikaların bir sonucu olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, hükümetin enflasyonla mücadele stratejisinin, halkın ekonomik refahını artırma hedefi doğrultusunda sürdürüleceği ifade edildi.

Ağustos Ayı Enflasyon Verileri ve Etkileyen Faktörler

Ağustos ayı enflasyon verilerine de değinen Yılmaz, yıllık enflasyon oranının beklenenden biraz daha yüksek çıkmasında zirai don ve kuraklık gibi iklim koşullarının etkili olduğunu belirtti. Bu durumun, gıda fiyatlarındaki artışın önemli bir paya sahip olduğunu gösterdiğini ifade eden Yılmaz, aylık enflasyonun yaklaşık üçte birinin bu alandan kaynaklandığını aktardı. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların, enflasyon verileri üzerindeki etkisi, geçmiş yıllarda da gözlemlenen bir durum olarak dikkat çekiyor.

Gelecek Vizyonu: 2025 Hedefleri

Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyon oranının 2025 yılının sonuna kadar Merkez Bankası'nın tahmin aralığı olan %25-29 ile uyumlu bir patikada gelişeceğini öngördüklerini açıkladı. Önümüzdeki günlerde güncellenmesi beklenen Orta Vadeli Program çerçevesinde, hükümetin izlemeyi planladığı bütüncül politikaların, ekonomik dengenin sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti. Yılmaz, beşeri sermaye, lojistik, sosyal konut, gıda ve enerji gibi öncelikli alanlarda izlenecek politikaların, verimliliği artırıcı yaklaşımlar ile destekleneceğini ifade etti.

Dengeli Büyüme ve Dezenflasyon Süreci

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin yanı sıra dengeli büyümeyi sağlamak amacıyla yürütülecek politikaların, dezenflasyon sürecine önemli katkılar sunacağını vurguladı. Bu süreçte, hükümetin hedefi, ekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonla mücadelede kararlılığı artırmak olarak belirlenmiştir. Yılmaz'ın açıklamaları, geleceğe yönelik umut verici bir ekonomik tablo çizerken, vatandaşların da bu süreçten nasıl etkileneceği merakla beklenmektedir.