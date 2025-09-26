Dolar
Borsa İstanbul Haftayı Düşük Tamamladı, Altın ve Dolar Yükseldi

Borsa İstanbul Haftayı Düşük Tamamladı, Altın ve Dolar Yükseldi

Borsa İstanbul Haftayı Düşük Tamamladı, Altın ve Dolar Yükseldi
Okunma Süresi: 2 dk

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı düşüşle kapatırken, altın ve dolar değer kazandı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda ortalama yüzde 1,27 oranında gerileyerek 11.151,20 puana ulaştı. Bu süreçte, yatırımcılar altında ve dolarda yükseliş gözlemledi.

BIST 100 Endeksi ve Hisse Senetleri

Hafta boyunca BIST 100 endeksi, en düşük 11.133,23 puan ile en yüksek 11.540,66 puan arasında dalgalandı. Ancak, haftalık kapanış, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında gerçekleşti. Hisse senetlerinde yaşanan bu değer kaybı, yatırımcılar arasında endişelere sebep oldu ve piyasalardaki belirsizliği artırdı.

Altın Fiyatlarındaki Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 3,18 artarak 5.030 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da benzer bir artış göstererek yüzde 3,16 oranında yükselerek 33.951 liraya ulaştı. Geçtiğimiz hafta sonu 8.165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,18 artışla 8.425 liraya çıktı. Altındaki bu yükseliş, küresel piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon endişeleri ile ilişkilendiriliyor.

Döviz Kurlarındaki Değişim

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,46 değer kazanarak 41,5720 lira seviyesine yükseldi. Öte yandan avro, yüzde 0,15 değer kaybederek 48,6230 liraya geriledi. Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar, döviz yatırımcıları için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 2,74 oranında değer kazandı. Özellikle "kıymetli maden" fonları, yüzde 2,74 ile en çok kazandıran kategori oldu. Emeklilik fonları ise yüzde 1,43 değer kazanarak yatırımcılarına getiriler sağladı. Bu gelişmeler, yatırımcıların piyasa şartlarına göre stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine yol açtı.

