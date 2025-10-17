Balıkesir'de Eylül Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 679 Bin 817 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Balıkesir'de eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 679 bin 817'ye ulaştığını açıkladı. Bu durum, Balıkesir’in ulaşım altyapısının ve araç parkının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Eylül ayında, Türkiye genelinde 196 bin 338 taşıt trafiğe kaydedildiği bilgisi de dikkat çekmektedir.

Balıkesir'deki Araç Dağılımı

Balıkesir'deki trafiğe kayıtlı taşıtların türlerine bakıldığında, eylül ayında kaydedilen araçların yüzde 45,3’ünü motosikletler oluştururken, otomobillerin payı yüzde 40,9 olarak kaydedilmiştir. Kamyonetlerin yüzde 8,8, traktörlerin ise yüzde 1,8 oranında kaydedildiği görülmektedir. Ayrıca, minibüsler yüzde 1,2, otobüsler yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 oranında araç kaydına sahip olmuştur.

Aylık Değişim ve Trendler

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 8,7 oranında bir düşüş göstermiştir. Bu düşüş, farklı taşıt türlerinde farklı oranlarda gerçekleşmiştir. Özellikle minibüslerde yüzde 67,6, otobüslerde yüzde 29,3 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 gibi artışlar gözlemlenirken; otomobillerde yüzde 15,4, motosikletlerde yüzde 9, kamyonetlerde yüzde 0,9 ve kamyonlarda ise yüzde 0,2 oranında azalmalar yaşanmıştır. Bu veriler, Balıkesir'deki taşıt trafiğinin dinamiklerini ve değişimlerini ortaya koymaktadır.

Balıkesir’deki trafiğe kayıtlı araç sayısındaki bu gelişmeler, hem yerel yönetimlerin ulaşım politikalarını hem de halkın ulaşım tercihlerini etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Eylül ayı verileri, şehrin ulaşım altyapısının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.