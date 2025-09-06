Bakan Bayraktar’dan Enerji Bağımsızlığı ve Güvenlik İçin Nükleer Vurgu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığını sağlamada nükleer enerjinin kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye'nin milli güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, son 15 yılda bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın finali İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu etkinlikte konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ve nükleer vizyonuna dair önemli bilgiler paylaştı. Bayraktar, artan elektrik talebi, iklim değişikliğinin getirdiği zorluklar ve dışa bağımlılığın azaltılması gerekliliği konularına dikkat çekerek, enerjinin milli güvenlik açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yerli Nükleer Teknolojilerin Önemi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin en az 15 bin megavatlık nükleer güce ve ek olarak 5 bin megavatlık küçük modüler reaktör (SMR) kapasitesine sahip olması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, TEKNOFEST yarışmalarının Türkiye’de nükleer teknolojilerin yerlileştirilmesinde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile başlayan sürecin, Türkiye için nükleer alanda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini söyledi.

Etkinlikteki Katılımcılar

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda öğrenci gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Yarışma, gençlerin nükleer enerji konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için bir platform sağlarken, aynı zamanda ülkenin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları, nükleer enerjiye yönelik Türkiye’nin kararlılığını ve bu alandaki stratejik adımlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Nükleer teknolojilerin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi, Türkiye'nin enerji politikalarının merkezinde yer almayı sürdürüyor.