Altında Kritik Eşik: Yatırımcılar Ne Yapmalı?

ABD’de federal hükümetin uzun süreli kapanmasının ardından piyasalarda gözlemlenen hareketlilik, yatırımcılar arasında merak ve endişe yaratmaya devam ediyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki gelişmelere dikkat çekerek, yatırımcıların nasıl bir strateji izlemeleri gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Eryılmaz, geçtiğimiz hafta ons altının 4.030 dolar seviyesinin üzerinde kalamadığını ve en yüksek 4.068 dolara kadar yükseldiğini belirtti. Gram altın fiyatları ise 5.520 TL civarında işlem görüyor. Eryılmaz, bu fiyat seviyelerinin yatırımcılar için kritik olduğunu vurguladı.

Kritik Seviyeler ve Yatırımcı Stratejileri

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri değerlendiren Eryılmaz, "Ons altın 4.070 dolar üzerinde kalmayı başarırsa, gram altın 5.560 TL seviyelerine doğru bir hareketlenme gösterebilir. Ancak bu durum, güçlü bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalıdır; zira altın ve gümüş hâlâ kritik direnç noktalarını aşmış değil," dedi. Bu ifadeler, piyasalardaki dalgalanmaların ve belirsizliklerin yatırımcılar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Temkinli Olmakta Fayda Var

Eryılmaz, yatırımcıların temkinli olmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Eğer hükümet kapanmasaydı, altın ve gümüş üzerinde bir satış baskısı oluşabilirdi. Şu anda ise bir tepki hareketi gözlemliyoruz, fakat güçlü bir çöküş ya da yükseliş beklemiyorum," şeklinde konuştu. Bu yorumlar, piyasalardaki mevcut durumun incelenmesi ve geleceğe yönelik öngörülerin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Alım Yapmak İçin Beklemek Gerekebilir

Özellikle kısa ve orta vadede büyük alımlar için henüz uygun koşulların oluşmadığını belirten Eryılmaz, "Altın ve gümüşlerimizi satmayıp mevcut seviyede tutmaya devam etmek en doğru strateji olacaktır. Eğer ons altın 4.160 dolar, gram altın ise 5.650 TL üzerinde sekiz saatlik bir kalıcılık gösterirse, alım yapmayı yeniden değerlendirebilirim," dedi. Bu açıklama, yatırımcıların karar verme süreçlerinde dikkat etmeleri gereken unsurları ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler ışığında, yatırımcıların altın ve gümüş piyasalarındaki hareketlilikleri dikkatle izlemeleri ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeleri büyük önem taşıyor. Piyasalardaki belirsizlik devam ederken, yatırımcıların alım kararlarını aceleyle vermekten kaçınmaları gerektiği anlaşılıyor.