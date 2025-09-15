Dolar
AK Parti İl Başkanı Özdemir: Yüzde 30 Zam Marmaray ve U Hatlarında Geçerli Olmayacak

AK Parti İl Başkanı Özdemir: Yüzde 30 Zam Marmaray ve U Hatlarında Geçerli Olmayacak

Yayınlanma
14
AK Parti İl Başkanı Özdemir: Yüzde 30 Zam Marmaray ve U Hatlarında Geçerli Olmayacak
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 30'luk zam, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bu zammın Marmaray ve "U" logolu metro hatlarına uygulanmayacağını açıkladı. Özdemir'in bu ifadeleri, toplu ulaşım kullanıcıları arasında önemli bir merak konusu haline geldi.

Yeni Tarifeler ve Ulaşım Ücretleri

Bugün yürürlüğe giren yeni tarifelerle birlikte, tam elektronik biletin ücreti 27 liradan 35 liraya yükselirken, Mavi Kart abonman ücretleri de 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldı. İstanbul'da artan ulaşım maliyetleri, halkın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Özdemir, bu artışların nedenleri üzerine değerlendirmelerde bulunarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini eleştirdi.

Eleştiriler ve İddialar

Özdemir, İBB yönetimini eleştirerek, son altı yılda toplu ulaşıma yapılan toplam zam oranının yüzde 1246 olduğunu belirtti. Bu durumu, sürekli arıza yapan otobüslerin İstanbul’un günlük manzarası haline gelmesiyle birleştirerek, zammın hiçbir matematiksel veri ya da ekonomik gerekçeye dayanmadığını ifade etti. "Bu zamlar, ulaşımın sembolik bedellere indirileceği vaadiyle çelişiyor" diyen Özdemir, hizmet kalitesindeki düşüşe de dikkat çekti.

Marmaray ve U Hatları Üzerine Açıklama

İstanbul'da milyonlarca insanı ilgilendiren bu önemli açıklamada Özdemir, "İstanbullular bilsinler ki bu zam U logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak" şeklinde ifadelerde bulundu. Özellikle Marmaray'ın, günlük yaşamında bu hattı kullanan yüzbinlerce vatandaş için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, AK Parti teşkilatlarının İstanbul halkının haklarını korumaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Özdemir'in açıklamaları, İstanbul'da toplu ulaşımın geleceği ve fiyatlandırma politikaları hakkında yeni tartışmaların kapısını araladı. Ulaşımda yapılan zammın gerekçeleri ve halk üzerindeki etkileri, önümüzdeki günlerde daha fazla değerlendirilecektir.

