Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 İlde Pilot Uygulamaya Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-8 yaş arası gelişimsel gerilik riski taşıyan çocuklara yönelik erken müdahale hizmetlerini sunmak amacıyla “Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Türkiye’de Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sisteminin Geliştirilmesi Pilot Uygulaması”nı hayata geçirdi. Bu pilot uygulama, bazı illerde çocuklara ihtiyaç duydukları hizmetlerin tek bir noktadan sunulmasını sağlamayı hedefliyor.

Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri

Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi çerçevesinde, Ankara, Kahramanmaraş, Mersin ve Bursa illerinde kurulan Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri, gelişimsel gerilik riski bulunan çocukların erken tespit edilmesine olanak tanıyor. Bu merkezlerde çocuklara sunulan bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetleri, sürekli olarak ailelerle iş birliği içinde yürütülüyor. Ailelerin bilinçlendirilmesi, çocukların en doğru desteği zamanında alabilmesi için büyük önem taşıyor.

Pilot Uygulamanın Detayları

Bursa'da yeni açılan Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, bu pilot uygulamanın dördüncü merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar, bu merkezlerde toplamda 115 çocuk ve ailesine ulaşılmıştır. Açılış törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu sistemin amacını ve önemini vurguladı.

Hedefler ve Beklentiler

Bakan Göktaş, çocukların gelişimini desteklemenin en etkili yolunun ailelerin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, “Hedefimiz bu modeli ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırarak her çocuğa ulaşabilmek” dedi. Çocukların güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek için akademisyenler tarafından geliştirilen özel bir rehberin kullanıldığını ifade eden Göktaş, bu rehberin dünya genelinde 30'dan fazla ülkede de uygulandığını belirtti.

Ailelerle Sürekli İletişim

Bakan, ailelerle sürekli iletişim halinde kalmanın önemine dikkat çekerek, “Aileler merkezimize gelebilir, biz onları evlerinde ziyaret edebiliriz veya telefonla iletişim kurarız. Her durumda çocuğun gelişimini adım adım birlikte izliyoruz” dedi. Göktaş, erken müdahale alanına yapılan yatırımların sadece bireysel değil, toplumsal bir fayda sağladığını vurguladı. Zamanında verilen desteklerin, gelecekte toplumsal gelişim ve ekonomik kazanç olarak geri döneceğine inandığını kaydetti.