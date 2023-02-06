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Deprem Uykuda Yakaladı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Deprem Uykuda Yakaladı

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak duyurulan çok büyük ve geniş çaplı bir deprem yaşandı. Sabaha karşı saat 04 civarında gerçekleşen deprem 10 vilayet'de yıkım yaptı. Türkiye'nin bir çok bölgesinde hissedilen ve şiddeti resmi olarak 7.4 olarak ilan edilen deprem'de binlerce yapı yıkılırken, göçük altında ne kadar insanın kaldığı bilinemiyor.

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak duyurulan çok büyük ve geniş çaplı bir deprem yaşandı.

Sabaha karşı saat 04.10 civarında gerçekleşen deprem 10 vilayet'de ağır hasara sebep oldu. Türkiye'nin bir çok bölgesinde hissedilen ve şiddeti resmi olarak 7.4 olarak ilan edilen deprem'de binlerce yapı yıkılırken, göçük altında ne kadar insanın kaldığı bilinemiyor.

Türkiye sabah saatlerinde alınan büyük deprem haberiyle adeta sarsıldı.

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak duyurulan depremin, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, ve bir çok yerleşim bölgesini vurduğu belirtildi. Depremin şiddeti sınır ötesi bölgeleride etkiledi.

Suriye'nin başşehri Şam'da bir çok binanın yıkıldığı ve çok can kaybının olduğu ajanslar tarafından dünyaya duyuruldu. Irak'dada yaşanan deprem sarsıntısı Türkiye'nin Karadeniz bölgesindede ciddi olarak hissedildi.

Birçok kanaldan gelen bilgilere göre depremin şiddeti ilan edilen rakamdan daha büyük olduğu belirtiliyor. Yüksek yapıların yıkılmasından dolayı ara sokaklara kurtarma ekiplerinin giremediği bu yüzden enkaz kaldırma çalışmalarının büyük ölçüde başlayamadığı illerden gelen haberler arasında.

İlçeler ve köylerden şu ana kadar sağlıklı bilgiler alınamazken, Afet bölgesi ilan edilen alanlarda halkın tamamının sokaklarda bekleştiği ve olumsuz hava koşulları altında sığınacak bir yer bulamadıklarıda bildirildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Afet bölgesine AFAD ekipleri ile birlikte girdiklerini ve lojistik desteğin merkezlere ulaştığını söyledi. Ancak yollarda meydana gelen derin yarık ve çukurlar yüzünden araçların ilerlemekte çok güçlük çektiğini, ayrıca en kısa zamanda çadır kurulumuna başlanacağını ifade etti.

Bölgede iletişimin 'aşırı yüklenme yüzünden sağlıklı olarak yapılamadığını, gereksiz telefon kullanımının şebekeleri ağırlaştırdığının' altını çizen yetkililer, Vatandaşlardan telefon hatlarını meşgul etmemelerini istedi. GSM operatörlerinin bölgede borçları yüzünden iletişime kapatılan telefon hatlarını açtığı ve kapasite arttırımına gittiği gelen haberler arasında.

Bölgede AFAD ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Emniyet, itfaiye ve belediye çalışanları canlarını dişlerine takarak azami çabayı gösteriyorlar. Yurt genelinde bölgedeki enkazdan vatandaşları kurtarmak için bir çok vilayetin yerel yönetimleri seferber oldu.

Büyük depremin 4. seviyede gerçekleştiğini ve yıkımın çok yüksek boyutlarda olduğunu ifade eden yetkililer 'uluslararası yardım' çağrısında bulundu.

Başta İsrail ve Azerbaycan olmak üzere yardım kollarının yola çıktığı belirtilirken, ABD'nın maddi ve manevi olarak destek vereceği haberleri ajanslara yansıdı

Öte yandan Türkiye'nin her tarafındaki sağlık kuruluşlarına müracaat eden vatandaşlar kan bağışı yapıyorlar. Kızılay tarafından da www.kanver.com sitesi aracılığı ile bağışların yapılacağı merkezler duyuruldu. İstanbul'un Anadolu Yakasında İlhan Varank hastanesinin kan bağışı merkezi olduğu ve bağışçıların bu hastaneye gelmeleri gerektiği ifade edildi. 


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