CHP Kurultayında Şaibe İddiaları: Delegelere Para Teklifi Gündemde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda, partinin İzmir delegelerinden Hatip Karaaslan tanık olarak ifade verdi. Karaaslan, ifadesinde Özgür Özel’e destek vermesi için kendisine para teklif edildiğini öne sürdü.

Kurultayda Delegelere Para Teklifi İddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hatip Karaaslan, uzun yıllardır CHP üyesi olduğunu ve partinin İzmir delegesi olarak görev yaptığını belirtti. Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıkça dile getirdiğini söyleyen Karaaslan, seçim öncesinde kendisiyle görüşmek isteyen bazı isimlerin olduğunu ifade etti.

Karaaslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir yetkili aracılığıyla Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Daha sonra aynı talebin bir kez daha kendisine iletildiğini ancak yine olumsuz yanıt verdiğini dile getirdi. Kurultaya kısa bir süre kala Ankara’daki bir otele yerleşen Karaaslan, burada eski CHP Mardin İl Başkanı M.K. ile görüştüğünü belirtti.

"Ne Kadar Para Alacağımı Söyledi"

Karaaslan, M.K.’nin kendisini ısrarla aradığını ve otelde görüşme talep ettiğini ifade etti. Görüşmede M.K.’nin kendisine Özgür Özel’e destek vermesi karşılığında istediği miktarda para teklif ettiğini öne sürdü. Para teklifini kabul etmesi halinde Özgür Özel ile görüştürüleceğinin söylendiğini belirten Karaaslan, bu teklifi reddettiğini ifade etti.

Karaaslan, M.K.’ye neden fikir değiştirdiğini sorduğunda, “Bu işler siyaset işidir, menfaat işidir, ben de kendi menfaatime bakıyorum. Sen de böyle yapmalısın” yanıtını aldığını söyledi. Karaaslan’ın iddialarına göre, M.K. kendisinin bu iş karşılığında 1 milyon TL alacağını ve kendisine bağlı olan altı kurultay delegesi için de kişi başı 300 bin TL ödeme yapılacağını söyledi.

"Delegelere Çanta Dolusu Para Dağıtıldı"

Karaaslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın delegeleri Özgür Özel’i desteklemeleri için ikna ettiğini ve menfaat sağladığını iddia etti. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Cemil Tugay’ın delegelere para dağıttığını duyduğunu belirtti.

Kurultay sürecinde özellikle Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir’den bazı delegelerin para karşılığında Özgür Özel’e destek verdiğini öne süren Karaaslan, bazı kişilerin elinde çanta dolusu parayla delegelere ödeme yaptığını iddia etti.

İstanbul’dan Yönlendirilen Finans Desteği İddiası

Karaaslan, İstanbul'da faaliyet gösteren bir iş insanının CHP kurultayında Özgür Özel’in desteklenmesi için yüklü miktarda para ayırdığını ve bu sürecin Ekrem İmamoğlu aracılığıyla yürütüldüğünü duyduğunu belirtti. Ayrıca, bu iş insanının birçok belediyenin temizlik, yakıt ve araç tedarik işlerini yürüttüğünü ve kurultayda dağıtılan paraların kaynağının da bu kişi olduğunu iddia etti.

İptal Edilen Oylar Tartışma Yarattı

Kurultay sırasında divan başkanlığını yürüten Ekrem İmamoğlu’nun, psikolojik üstünlüğü Özgür Özel lehine çevirdiğini savunan Karaaslan, seçim sırasında iptal edilen oyların tamamının Kemal Kılıçdaroğlu’na ait olduğunu iddia etti.

Karaaslan, ayrıca Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Ş.K’nin, bazı menfaatler karşılığında taraf değiştirdiğini ve kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’na ait bilgileri İmamoğlu’na aktardığını öne sürdü.

Kurultayın İptali İçin Dava Açıldı

Tüm bu iddiaların ardından Hatip Karaaslan, Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için dava açtığını belirtti.

Kurultay sürecinde yaşanan bu iddialar, CHP içinde büyük tartışmalara yol açarken, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.