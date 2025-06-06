İsviçre’de yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı coşku ve manevi atmosfer içinde karşıladı. Ülke genelinde binlerce kişinin katılımıyla sabah saatlerinde bayram namazları kılındı. Cenevre başta olmak üzere birçok şehirde camiler sabahın erken saatlerinde doldu.

Cenevre’de camiler doldu, namaz birkaç kez tekrarlandı

Cenevre İslam Kültür Vakfı’na bağlı Petit-Saconnex bölgesindeki camide bayram namazı yerel saatle 07.30’da kılındı. Cemaate duygu yüklü bir atmosfer hâkim olurken, namaz sonrası Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı.

Yoğun katılım nedeniyle camilerde yeterli alan kalmayınca, birçok noktada bayram namazı ikinci ve üçüncü kez tekrarlandı. Yetkililer, bu uygulamanın her bayram olduğu gibi cemaatin tamamının ibadetini yerine getirebilmesi için yapıldığını belirtti.

Farklı milletlerden tek yürek

İsviçre’deki Müslüman toplulukların bayram sevinci, etnik köken ve milliyet fark etmeksizin ortaklaştı. Türkler, Araplar, Boşnaklar ve Afrika kökenli Müslümanlar, aynı safta bir araya gelerek bayramın manevi ruhunu birlikte yaşadı.

Bayram programlarının gün içinde çeşitli sosyal etkinliklerle devam etmesi bekleniyor.