Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık ve bağlı kurum çalışanlarıyla Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Bayramlaşma töreninde konuşan Bayraktar, Türkiye’nin enerji vizyonu ve son bir yılda atılan stratejik adımlara dikkat çekti.

Bakanlık yemekhanesinde gerçekleşen törende çalışanlara hitap eden Bayraktar, büyük bir “enerji ailesi” olduklarını vurgulayarak, “Hedeflerimiz doğrultusunda son bir yılda önemli mesafeler kat ettik,” dedi.

“Gabar ve Sakarya’daki başarılar heyecanla takip ediliyor”

Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı sona erdirmeyi temel hedef olarak gördüğünü belirterek, “Bu bizim kızıl elmamız. Ekonomide güçlü olmanın yolu enerji bağımsızlığından geçiyor,” ifadelerini kullandı.

Gabar’da yerli petrol üretiminin artarak sürdüğünü, Sakarya Gaz Sahası’nda da yeni keşiflerle doğal gaz üretiminin yükseldiğini hatırlatan Bayraktar, “Bu başarılar sadece birkaç mühendisin değil, görünmeyen binlerce kahramanın emeği,” dedi.

“Yaptığımız işi hafife almayın”

Zaman zaman eleştirilerin hedefinde olduklarını belirten Bayraktar, “Seçim dönemlerinde ‘yine petrol buldular’ diye alay edenler oluyor. Biz siyasiler eleştirilere açığız ama lütfen bu projelerde ter döken insanlara haksızlık yapmayın,” uyarısında bulundu.

Bayraktar, arz güvenliğinde ciddi başarılar elde ettiklerini, fakat çoğunlukla ancak bir kriz anında gündeme geldiklerini de sözlerine ekledi.

“Yazın enerji talebi artacak, ekiplerimiz 7/24 sahada olacak”

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte elektrik talebinin yükseleceğine dikkat çeken Bayraktar, 45 dereceyi aşacak sıcaklıklara karşı tüm ekiplerin hazır olduğunu söyledi. “İletim ve dağıtım şebekelerinde binlerce çalışanımız gece gündüz demeden çalışacak. Bu emeğe sahip çıkalım,” dedi.

Konuşmasının sonunda çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek bayramlarını kutlayan Bayraktar, bakan yardımcılarıyla birlikte programa katılan personelle tek tek bayramlaştı.