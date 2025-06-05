Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam vurgusu yaptı. Kurum, plastik atıkların çevreye verdiği zararların altını çizerek, “Her günü Çevre Günü olarak görüp insanlık için el birliğiyle çalışacağız” dedi.

“Sıfır Atık ve Depozito Sistemi ile kalıcı adımlar atıyoruz”

Bakan Kurum, çevreye duyarlı projelerin sürdüğünü belirterek, Sıfır Atık hareketinin atıkların geri dönüşümünü sağlayarak çevrenin korunmasında kritik rol oynadığını söyledi. Kurum, "Depozito Yönetim Sistemimiz ile bu süreci kalıcı hale getireceğiz. Ortak evimiz olan dünyamızı çocuklarımıza daha temiz, daha sağlıklı bir şekilde bırakmak için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

“Plastik atıklar geleceğimizi tehdit ediyor”

Kurum açıklamasında, kullan-at kültürünün neden olduğu plastik kirliliğine de dikkat çekti. Plastiklerin doğaya bırakıldığında su kaynaklarını, havayı ve toprağı kirlettiğini vurgulayan Kurum, bu atıkların geri dönüştürülmemesi durumunda yarınlara ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

“Her bireyin sorumluluğu var”

Bakan Kurum, çevrenin korunmasının sadece devlet politikalarıyla değil, bireysel farkındalık ve duyarlılıkla da mümkün olacağını belirtti. Toplumun her kesimine çevre duyarlılığı çağrısında bulunan Kurum, “Doğamızı kirletmemek için her türlü mücadeleyi vereceğiz,” dedi.