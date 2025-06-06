Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajında, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşların ve gönül coğrafyasındaki kardeş halkların bayramını kutladı. Mesajında Gazze, Suriye, ekonomi ve terörle mücadele gibi birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bayramlar rıza-i ilahiye açılan bereket kapılarıdır”

Bayramların manevi yönüne dikkat çeken Erdoğan, “Yüce Allah bizleri sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaştırsın” diyerek hem toplumsal dayanışmaya hem de bireysel ibadetlere işaret etti. Bayramın, kardeşlik ve muhabbetin zirve yaptığı bir iklim sunduğunu vurguladı.

Erdoğan, “86 milyon vatandaşımızın bu mübarek atmosferi yardımlaşmayla güzelleştireceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Gazze ve Suriye için barış mesajı

Cumhurbaşkanı, mesajında özellikle Filistin’e geniş yer verdi. Gazze’de İsrail’e karşı direnen Filistinlilere selam gönderen Erdoğan, hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için şifa diledi. Sudan, Somali ve Suriye gibi çatışma bölgelerine de değinen Erdoğan, kalıcı barış temennisini yineledi.

Suriye'deki yeni yönetimin milli birlik ve toprak bütünlüğü için verdiği mücadeleyi olumlu karşıladıklarını belirterek, “Suriye’nin eski ihtişamlı günlerine döneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonomide reform, terörde yeni dönem

Erdoğan, küresel ekonomideki belirsizliklere karşı Türkiye’nin uyguladığı programların olumlu sonuç verdiğini belirtti. “Enflasyon başta olmak üzere pek çok alanda iyileşme görüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, deprem bölgelerindeki inşa çalışmalarına da değindi.

Terörle mücadelede ise yeni bir safhaya geçildiğini duyuran Erdoğan, “Örgütün fesih ve silah bırakma kararı sonrası terörsüz Türkiye hedefimiz çok daha yakın” dedi. Bu sürecin milletin duası ve siyaset kurumunun desteğiyle ilerlediğini vurguladı.

CHP’ye eleştiri: “Bayramda bir araya gelmek asıldır”

CHP’nin siyasi partilerle bayramlaşmama kararını da eleştiren Erdoğan, “Türkiye’nin tüm renklerinin bayramlarda bir araya gelmesi gerekir. Bu tutumdan üzüntü duyuyoruz” şeklinde konuştu. “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye’dir” sözleriyle milli birlik çağrısını yineledi.

Bayram trafiği uyarısı

Mesajının sonunda yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Erdoğan, trafik kurallarına azami dikkat edilmesini rica etti.