Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan’daki Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı bu yıl da yoğun katılımla ve güçlü manevi duygularla kutladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camiler dolarken, bayram sevinci meydanlara ve sokaklara taştı.

Kosova’da bayram hutbesi: Merhamet ve sorumluluk çağrısı

Kosova'nın başkenti Priştine’deki Fatih Sultan Mehmet Camisi, ülkenin merkezi bayram programına ev sahipliği yaptı. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, hutbesinde barış, sevgi ve toplumsal dayanışma vurgusu yaparak, bayramın yalnızca sevinç değil aynı zamanda tefekkür ve merhamet günü olduğunu söyledi.

Tırnava, ülkenin gündemindeki düşük doğurganlık oranlarına da değindi ve bunun sosyoekonomik nedenlerle ilişkili olduğunu belirterek çözüm için ortak çaba çağrısında bulundu. Bayram namazının ardından vatandaşlar geleneksel olarak mezarlıkları ve aile büyüklerini ziyaret etti.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’ta binler meydanlara aktı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen programda üç dilde ilahiler okundu. Bayram hutbesi, İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından Arnavutça ve Makedonca verildi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da ise bu yılki program alışılmışın dışında Ulusun Şehitleri Bulvarı’nda yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı törende Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde bayram ruhu yaşatıldı. Önceki bayramlarda programlar İskender Bey Meydanı’nda gerçekleşmişti.

Bosna Hersek’te tarihî camilerde bayram yoğunluğu

Saraybosna’nın simge yapılarından Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram sabahında yüzlerce Müslümanı bir araya getirdi. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic’in hutbesinde, dini birlik ve vatan sevgisi öne çıktı. Kavazovic, Boşnak halkının değerlerine sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

Ülke genelinde Mostar, Srebrenitsa ve Travnik gibi şehirlerde de camiler doldu, cemaatler dualarla bayrama ulaştı.

Belgrad, Podgoritsa ve Zagreb’de aynı manevi atmosfer

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Bayraklı Camisi sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki şehirlerde de Müslümanlar camilere akın etti.

Karadağ’da Podgoritsa’daki Osmanagic Camisi ve çevresindeki camilerde bayram coşkusu hissedilirken, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki Müslümanlar da tekbirlerle Kurban Bayramı’nı kutladı.