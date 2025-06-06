Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa’da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi’nde kılan Özel, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı ve gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bayram içimize sinmiyor, çünkü adalet yara aldı”

CHP lideri, bu bayramın buruk geçtiğini belirterek, “Çok sayıda arkadaşımız haksız yere tutuklu. CHP’li belediye başkanlarına yönelik itibarsızlaştırma çabaları devam ediyor. Bu şartlar altında içimiz bayram etmiyor” dedi.

Hukukun üstünlüğünün çiğnendiğini söyleyen Özel, “Mücadelemiz sürecek, doğrular eninde sonunda ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Seçim çağrısı: “Bu çile sona ermeli”

Özgür Özel, erken seçim vurgusu da yaparak, “En kısa sürede milletin önüne sandığın gelmesini umut ediyoruz. Manisa’da nasıl yüzler güldüyse, Türkiye’nin her yerinde bunu başarabiliriz” dedi.

“Darbeci uygulamaları kabul etmeyiz”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya da değinen Özel, belediye başkanlarına yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Bürokratlarımızı iki polisle alıp sanki büyük suç işlemişler gibi gözaltına alıyorlar. O görüntüler 50 yıl öncesini hatırlatıyor. Bu ülke darbe dönemlerini geride bıraktı. Aynı cümleyi tekrar ediyorum: Kimse ayağını denk alsın. Bir daha o görüntüleri yaşamak istemiyoruz” dedi. Bakan Kurum: Sıfır Atık ile dünyayı temiz tutacağız İçeriği Görüntüle

CHP lideri, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceklerini ve bu mücadelenin halkın desteğiyle süreceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.