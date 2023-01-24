Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL

Damien Chazelle'den BABİL, 1920'lerin Los Angeles'ında Brad Pitt, Margot Robbie ve Diego Calva tarafından yönetilen ve Jovan Adepo, Li Jun Li ve Jean Smart'tan oluşan bir oyuncu kadrosuyla orijinal bir destansı settir. Aşırı hırs ve aşırı aşırılık hikayesi, Hollywood'un başlarında dizginlenemeyen bir çöküş ve ahlaksızlık çağında birden fazla karakterin yükselişini ve düşüşünü izliyor.

Damien Chazelle'den BABİL, 1920'lerin Los Angeles'ında Brad Pitt, Margot Robbie ve Diego Calva tarafından yönetilen ve Jovan Adepo, Li Jun Li ve Jean Smart'tan oluşan bir oyuncu kadrosuyla orijinal bir destansı settir. Aşırı hırs ve aşırı aşırılık hikayesi, Hollywood'un başlarında dizginlenemeyen bir çöküş ve ahlaksızlık çağında birden fazla karakterin yükselişini ve düşüşünü izliyor.

Yazan ve Yöneten

Damien Chazelle

Yapımcılar:

Marc Platt, p.g.a. Matthew Plouffe, p.g.a. Olivia Hamilton, p.g.a.

İdari Yapımcılar

Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel

OYUNCULAR:

Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving. Olivia Wilde

Oldukça emek verilerek çekilen BABİL 3 saat 9 dakika sürüyor.

Büyük bir hırs ve muazzam bir aşılık hikayesi olarak Hollywood'un ilk zamanlarında, kontrolsüz bir çöküş ve ahlaksızlık döneminde bir kaç karakterin yükselişini ve düşüşünü konu alıyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Gazeteci Orhan Erinç vefat etti
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Toplu Ulaşımda Öğrenciler Başı Çekiyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
-
Çok Okunanlar
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
MEGAN
MEGAN
Servet Operasyonu
Servet Operasyonu
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
Zorla Güzellik Olmaz
Zorla Güzellik Olmaz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Gazeteci Orhan Erinç vefat etti
Gazeteci Orhan Erinç vefat etti
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Toplu Ulaşımda Öğrenciler Başı Çekiyor
Toplu Ulaşımda Öğrenciler Başı Çekiyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
Zorla Güzellik Olmaz
Zorla Güzellik Olmaz
Dünya Gastroenteroloji Ödülü Türk Kadın Hekime Verildi
Dünya Gastroenteroloji Ödülü Türk Kadın Hekime Verildi
Servet Operasyonu
Servet Operasyonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji