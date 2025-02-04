Berdan Mardini’den Amerika’da Hem Konser Hem İş Görüşmesi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Berdan Mardini, Amerika turnesi kapsamında önemli temaslarda bulundu. Konserleriyle büyük ilgi gören sanatçı, aynı zamanda Trump medya ekibinde yer alan Melih Göğebakan ile bir araya gelerek hasret giderdi.

Amerika’da Önemli Görüşmeler

Mardini, Amerika’daki konser turu sırasında hayranlarıyla buluşmanın yanı sıra iş dünyası ve medya temsilcileriyle de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Türk müziğini ve kültürünü ABD’de tanıtmayı amaçlayan sanatçı, özellikle Amerika’daki Türk topluluğu tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Sanatçı, Melih Göğebakan ile yaptığı görüşmede hem Türkiye’deki hem de Amerika’daki medya ve sanat dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik projeler ele alındı.

"Türkiye’nin Değerini Bilin" Mesajı

Berdan Mardini, Amerika’daki turnesi boyunca Türkiye ile Amerika arasındaki farklılıkları da gözlemlediğini belirtti. Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesiyle ülkede büyük değişimler yaşandığını dile getiren sanatçı, Türkiye’nin sahip olduğu değerlerin farkına varılması gerektiğini vurguladı. "Ülkemiz, kültürel zenginlikleri ve güçlü yapısıyla çok değerli. Hepimizin bunu bilmesi ve kıymetini anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trump Medya Ekibinden Destek Mesajı

Trump medya ekibi adına Melih Göğebakan, Berdan Mardini’ye başarı dileklerini iletti. Türkiye ve Amerika arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan ikili, gelecekteki iş birlikleri konusunda olumlu mesajlar verdi.

Mardini Kozmetik Amerika Pazarına Giriyor

Sanatçı, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda kendi soyadını taşıyan Mardini Kozmetik markasıyla da Amerika’da varlık göstermeye hazırlanıyor. Markasıyla ilgili önemli iş görüşmeleri yapan Mardini, ürünlerini ABD pazarına taşımak için çalışmalarını hızlandırdı.

Sanat, Ticaret ve Unutulmaz Konserler

Amerika turnesi boyunca hem müzikseverlerle buluşan hem de iş dünyasıyla görüşmeler yapan Berdan Mardini, siyaset, ticaret ve sanat alanlarında yoğun bir program yürüttü. Konserleriyle Türk ve yabancı müzikseverlerden büyük ilgi gören sanatçı, Amerika’da unutulmayacak performanslara imza attı.